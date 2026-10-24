{"_id":"6adc3ab6cc59fe5e570e55f5","slug":"south-africa-vs-australia-faf-du-plessis-remember-ball-tampering-controversy-support-steven-smith-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: बॉल-टैम्परिंग विवाद को डुप्लेसिस ने किया याद, स्मिथ के बचाव में क्या बोले?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान केपटाउन टेस्ट में हुए बॉल-टैम्परिंग विवाद और स्टीव स्मिथ पर दिल खोलकर बात की। डुप्लेसिस ने इस विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बचाव किया और कहा कि इस पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी।

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स्मिथ को किया था मैसेज

डुप्लेसिस ने कहा, '2018 में केपटाउन टेस्ट में बॉल-टैम्परिंग विवाद के बाद जब स्मिथ ने प्रेस के सामने आकर घटना की जिम्मेदारी ली थी, तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैंने कहा था कि तुम जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मीडिया ने जैसे उस पर दबाव डाला, सब कुछ अचानक सामने आ गया। यह बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मेरे साथ हुआ था। मुश्किल समय में मैंने स्मिथ को मैसेज किया था। मैंने लिखा था सुनो, मुझे बहुत दुख है कि तुम इस दौर से गुजर रहे हो। बस हिम्मत रखो। एक सप्ताह तक नरक जैसा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि उसे इससे उबरने में एक साल लग जाएगा। हमने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं।



घटना के बाद स्टीव स्मिथ के हाथ से ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी चली गई थी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने उन पर एक साल का बैन लगा दिया था। उपकप्तान डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर भी बैन लगा था। बैनक्रॉफ्ट ने ही सैंडपेपर से गेंद की हालत बदलने की कोशिश की थी। डुप्लेसिस ने इस घटना की चर्चा के दौरान 2016 के अपने मिंटगेट विवाद को भी याद किया। होबार्ट टेस्ट में उन पर गेंद चमकाने का आरोप लगा था। उन्हें चीटर कहा गया था।

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