Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:00 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
07:57 AM, 16-Oct-2026
बिहार: बेगूसराय में मारपीट से मचा हड़कंप, भाजपा जिलाध्यक्ष और लोजपा नेता समेत चार घायल; शिक्षक पर आरोपबिहार के बेगूसराय जिले के बखरी में मारपीट की घटना में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, उनके छोटे भाई संजीव वर्मा और लोजपा नेता अनिल वर्मा समेत चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और पढ़ें
07:53 AM, 16-Oct-2026