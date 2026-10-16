बिहार: 50000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ब्रह्मपुर थाने का एएसआई, निगरानी टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

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शुक्रवार को जिले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुर थाने के एएसआई नीरज कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में यह कार्रवाई की। आरोप है कि एएसआई विपक्षी पक्ष को बचाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे।