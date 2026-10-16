बिहार: 50000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ब्रह्मपुर थाने का एएसआई, निगरानी टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 16 Oct 2026 03:29 PM IST
सार
बिहार में निगरानी विभाग ने रिश्वतखोरी के आरोप में ब्रह्मपुर थाने के एएसआई नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद में विपक्षी पक्ष को बचाने के नाम पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
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विस्तार
शुक्रवार को जिले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुर थाने के एएसआई नीरज कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में यह कार्रवाई की। आरोप है कि एएसआई विपक्षी पक्ष को बचाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे।
जमीन विवाद में मांगी थी 50 हजार रुपये की रिश्वत
मिली जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद के एक मामले में एएसआई नीरज कुमार पर विपक्षी पक्ष को बचाने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद शुक्रवार को पटना से पहुंची टीम ने निर्धारित कार्रवाई के दौरान एएसआई को कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले में कार्रवाई की तैयारी की। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता की पहचान और रिश्वत मांगने से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में विभाग की ओर से तत्काल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
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गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू
गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। मामले में एएसआई के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है।
यह भी पढ़ें: बिहार में चुनाव है: प्रशांत किशोर के 'अनंत' दांव से नीरज को MLC चुनाव में कैसा घाव लगेगा? हिसाब-किताब समझिए
पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
एएसआई की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जमीन विवाद के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में चर्चा तेज हो गई। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मामले में आरोपों से जुड़े अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
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जमीन विवाद में मांगी थी 50 हजार रुपये की रिश्वत
मिली जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद के एक मामले में एएसआई नीरज कुमार पर विपक्षी पक्ष को बचाने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद शुक्रवार को पटना से पहुंची टीम ने निर्धारित कार्रवाई के दौरान एएसआई को कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
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शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले में कार्रवाई की तैयारी की। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता की पहचान और रिश्वत मांगने से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में विभाग की ओर से तत्काल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
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गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू
गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। मामले में एएसआई के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है।
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पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
एएसआई की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जमीन विवाद के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में चर्चा तेज हो गई। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मामले में आरोपों से जुड़े अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।