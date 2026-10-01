भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यही वजह है कि भारत में शिक्षक दिवस से जुड़ी दो अलग-अलग तारीखें चर्चा में आती हैं। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती से जुड़ा है, जबकि 5 अक्टूबर का अवसर पूरी दुनिया में शिक्षकों की भूमिका और उनके अधिकारों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

UNESCO के अनुसार, 5 अक्टूबर 1966 को शिक्षकों की स्थिति से संबंधित यूनेस्को और ILO की सलाह को अपनाया गया था। इस दस्तावेज में शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ उनकी तैयारी, प्रशिक्षण, नियुक्ति और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानक तय किए गए थे। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

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विश्व शिक्षक दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया। तब से हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया भर में शिक्षकों के योगदान, उनकी भूमिका और शिक्षा व्यवस्था में उनके महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

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भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उनके शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े योगदान को याद करते हुए भारत में इस दिन शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है।



यूनेस्को के अनुसार 2026 में विश्व शिक्षक दिवस 1966 की ILO/यूनेस्को की सिफारिश की 60वीं वर्षगांठ के अवसर से भी जुड़ा है। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर शिक्षकों की स्थिति, उनके सामने मौजूद नई चुनौतियों और शिक्षण पेशे को मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा होगी।

यूनेस्को ने 5 अक्टूबर 2026 को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में वैश्विक आयोजन की जानकारी दी है। इस तरह भारत में 5 सितंबर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर, दोनों शिक्षक दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं, लेकिन दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है।