1 of 8 सर्दियों के लिए योग - फोटो : AI







Link Copied



Morning Yoga Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह बिस्तर छोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण कई लोगों को सुबह उठते ही आलस, सुस्ती और शरीर में अकड़न महसूस होती है। खासतौर पर जिन लोगों की दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, उन्हें ठंड के मौसम में ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे में सुबह की शुरुआत योग से करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, लचीलापन बेहतर होता है और ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट मिलता है। योग की खास बात यह है कि इसके लिए आपको जिम जाने या महंगे उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं होती। घर पर ही योग मैट बिछाकर कुछ आसान आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार से लेकर ताड़ासन और भुजंगासन तक, कई ऐसे योगासन हैं जो सर्दियों की सुबह शरीर को सक्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं।



अगर आप भी ठंड में दिनभर एक्टिव और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो अपनी सुबह की दिनचर्या में इन 7 योगासनों को शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें करने का सही तरीका और इनके फायदे।

Trending Videos

2 of 8 सूर्य नमस्कार - फोटो : Amar Ujala

सूर्य नमस्कार

सर्दियों की सुबह शरीर को सक्रिय करने के लिए सूर्य नमस्कार एक अच्छा विकल्प है। इसमें कई योग मुद्राओं का क्रम शामिल होता है। इसे धीरे-धीरे करने से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और लचीलापन बेहतर हो सकता है। शुरुआत में 2 से 3 राउंड करें और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाएं।



3 of 8 ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन



ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को पास रखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। यह आसन शरीर का संतुलन सुधारने और पोस्चर बेहतर बनाने में मदद करता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 8 भुजंगासन - फोटो : Amar Ujala

भुजंगासन



भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह रीढ़ की लचक और छाती के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करने में सहायक है।

विज्ञापन

5 of 8 उत्कटासन - फोटो : https://www.instagram.com/malaikaaroraofficial/