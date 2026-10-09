Relationship Tips: शादी के बाद जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, भविष्य की योजनाएं बनती हैं और घर चलाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक कई आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में पति-पत्नी के बीच प्यार और आपसी समझ के साथ पैसों को लेकर खुलकर बातचीत करना भी बेहद जरूरी है।

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कई बार कमाई, खर्च, बचत या कर्ज को लेकर स्पष्टता न होने से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि दोनों पार्टनर शादी के बाद ही अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। आइए जानते हैं पैसों से जुड़ी ऐसी 7 जरूरी बातें, जिन पर हर पति-पत्नी को मिलकर विचार करना चाहिए।

पति-पत्नी को एक-दूसरे की आय के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर दोनों कमाते हैं, तो अपनी मासिक आय और नियमित खर्चों पर खुलकर बात करें। इससे घर का बजट बनाने और भविष्य के लक्ष्य तय करने में आसानी होती है। किसी एक की कमाई कम या ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि रिश्ते में उसकी अहमियत भी कम या ज्यादा है।

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किराया, राशन, बिजली, बच्चों की फीस और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर पहले से सहमति बनाना फायदेमंद है। दोनों पार्टनर अपनी आर्थिक क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार योगदान तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर खर्च आधा-आधा ही बांटा जाए; व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को उचित लगे।



सिर्फ कमाना ही नहीं, भविष्य के लिए बचत करना भी जरूरी है। पति-पत्नी मिलकर तय कर सकते हैं कि हर महीने कितनी रकम बचानी है और किन लक्ष्यों के लिए बचानी है। शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है। नियमित बचत से आपातकालीन जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा बनाने में मदद मिलती है।





4. कहीं कोई कर्ज या EMI तो नहीं है?

शादी के बाद होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया या दूसरी आर्थिक देनदारियों को लेकर ईमानदार बातचीत जरूरी है। कर्ज की रकम, ब्याज और मासिक किस्तों की जानकारी होने से सही बजट बनाया जा सकता है। इससे अचानक सामने आने वाले आर्थिक दबाव को संभालना भी आसान हो सकता है।





5. भविष्य के लिए क्या हैं दोनों के लक्ष्य?

हर कपल के आर्थिक लक्ष्य अलग हो सकते हैं। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना चाहता है, तो कोई बिजनेस शुरू करने या रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहता है। दोनों पार्टनर अपने लक्ष्य साझा करें और उनकी समयसीमा तय करें। इससे आर्थिक फैसले लेने में आपसी तालमेल बेहतर हो सकता है।





6. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे?

कई परिवारों में माता-पिता की मदद, भाई-बहनों की जरूरतें या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। इन विषयों पर सम्मान और समझदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। दोनों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि परिवार की मदद के लिए कितना बजट रखा जा सकता है, ताकि घरेलू जरूरतों और दूसरे लक्ष्यों पर भी असर न पड़े।

पति-पत्नी को तय करना चाहिए कि बड़े खर्च, निवेश, लोन या किसी अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले से पहले एक-दूसरे से चर्चा कैसे करेंगे। दोनों के पास अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कुछ रकम होना भी उपयोगी हो सकता है। साझा वित्तीय लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का सम्मान करना रिश्ते में भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है।