Raksha Bandhan 2026: कल यानी 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के प्यार का दिन नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलने-जुलने और खुशियां बांटने का भी खास मौका होता है। रक्षाबंधन पर अक्सर बुआ, बहनें और दूसरे रिश्तेदार घर आते हैं। ऐसे में अगर आपके घर भी मेहमान आने वाले हैं तो त्योहार की तैयारियां आखिरी समय पर करने के बजाय आज से ही शुरू कर देना बेहतर है। थोड़ी-सी तैयारी से घर साफ-सुथरा, व्यवस्थित और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार नजर आएगा।

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