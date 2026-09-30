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Hindi News ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Love Marriage Tips Want to Marry Your Boyfriend? Ask Yourself These 7 Reality-Check Questions First

लव मैरिज टिप्स: प्यार है, लेकिन क्या शादी के लिए तैयार हैं आप दोनों? पहले पूछें ये सवाल

Wed, 30 Sep 2026 03:27 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 30 Sep 2026 03:27 PM IST
सार

relationship reality check: शादी से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आपका बॉयफ्रेंड जिम्मेदारियों को किस तरह देखता है। क्या वह मुश्किल परिस्थितियों में संवाद करता है, आपके फैसलों और सीमाओं का सम्मान करता है और भविष्य की जिम्मेदारियां साझा करने के लिए तैयार है?

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बाॅयफ्रेंड पति बनने लायक है या नहीं, जानिए - फोटो : AI

विस्तार
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Love Marriage Tips: किसी रिश्ते को शादी के मुकाम तक ले जाना जिंदगी का एक बड़ा फैसला होता है। प्यार में होने के दौरान पार्टनर के साथ समय बिताना और एक-दूसरे को समझना अलग बात है, जबकि शादी के बाद घर, परिवार, आर्थिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के फैसले साझा करना एक अलग अनुभव हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को जीवनसाथी बनाने के बारे में सोच रही हैं, तो सिर्फ प्यार और भावनाओं के आधार पर फैसला लेने के बजाय कुछ जरूरी बातों पर खुलकर चर्चा करना बेहतर है।

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या आप दोनों भविष्य को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। क्या दोनों शादी, करियर, बच्चों, पैसों और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर सहज हैं? इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि आपके पार्टनर का परिवार आपके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं और आपका परिवार इस शादी को लेकर क्या सोचता है।
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शादी से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आपका बॉयफ्रेंड जिम्मेदारियों को किस तरह देखता है। क्या वह मुश्किल परिस्थितियों में संवाद करता है, आपके फैसलों और सीमाओं का सम्मान करता है और भविष्य की जिम्मेदारियां साझा करने के लिए तैयार है? ऐसे सवालों के जवाब रिश्ते को अधिक स्पष्टता के साथ समझने में मदद कर सकते हैं।
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1. क्या आप दोनों शादी को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं?

प्यार के साथ भविष्य की प्राथमिकताओं पर बातचीत भी जरूरी है। शादी कब करनी है, करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, कहां रहना है और जीवनशैली कैसी होगी, इन मुद्दों पर दोनों की अपेक्षाएं काफी अलग हों तो आगे चलकर मतभेद हो सकते हैं।


2. परिवार को लेकर स्थिति साफ है या नहीं?

शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दोनों परिवारों से जुड़े कई व्यावहारिक पहलू भी सामने आते हैं। यह समझना जरूरी है कि दोनों परिवार रिश्ते को लेकर कितने सहज हैं और अगर मतभेद हों तो आप दोनों उन्हें किस तरह संभालेंगे।

3. क्या वह शादी की जिम्मेदारियां साझा करने को तैयार है?

शादी के बाद आर्थिक, घरेलू और भावनात्मक जिम्मेदारियां आती हैं। इसलिए पहले ही बात करें कि घर के खर्च, काम, करियर और भविष्य की जिम्मेदारियों को दोनों किस तरह बांटना चाहते हैं।

4. पैसे और करियर पर खुलकर बात करें

आय, बचत, कर्ज, खर्च करने की आदतें और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर बातचीत असहज लग सकती है, लेकिन शादी से पहले इन विषयों पर स्पष्टता उपयोगी होती है। इसी तरह दोनों के करियर और नौकरी से जुड़े फैसलों पर भी बात होनी चाहिए।

5. शादी के बाद जीवन में बदलावों को लेकर क्या सोच है?

शादी के बाद रहने की जगह, परिवार के साथ रहना, नौकरी, सामाजिक जीवन और निजी समय जैसी चीजों में बदलाव आ सकते हैं। दोनों पार्टनर को यह समझना चाहिए कि वे किन बदलावों के लिए तैयार हैं और किन बातों पर समझौता नहीं करना चाहते।

6. क्या वह आपकी सीमाओं और फैसलों का सम्मान करता है?

एक स्वस्थ रिश्ते में आपसी सम्मान और सहमति महत्वपूर्ण हैं। देखें कि असहमति होने पर आपका पार्टनर बातचीत कैसे करता है, आपकी बात सुनता है या नहीं और आपके व्यक्तिगत फैसलों व सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं।



7. मुश्किल समय में रिश्ता कैसा रहता है?

किसी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ अच्छे समय को देखना पर्याप्त नहीं है। तनाव, असहमति या कठिन परिस्थितियों में दोनों किस तरह संवाद करते हैं, माफी मांगते हैं और समस्या का समाधान खोजते हैं,यह शादी के लिए रिश्ते की तैयारी समझने में मदद कर सकता है।

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