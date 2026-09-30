'शौर्य समर्पण कार्यक्रम': शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती पर आयोजन, नोएडा में यूथ आइकन अवार्ड्स से नवाजे गए युवा

नोएडा में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की 119वीं जयंती पर 'शौर्य समर्पण कार्यक्रम' आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम सेक्टर-33 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में हुआ। युवा क्रांति सेना और गौरी शिक्षा फाउंडेशन ने मिलकर इसका आयोजन किया।

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मुख्य अतिथि गौरी शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकेश शर्मा थे। उन्होंने शहीद भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने युवाओं को निडर बनने और समाज निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21 साल की उम्र में भगत सिंह के विचार प्रेरणास्रोत हैं। मुकेश शर्मा ने युवाओं से नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले उद्यमी बनने को कहा। उन्होंने ओलंपिक में भारत के 41 पदकों पर चिंता जताई। शर्मा ने मजबूत खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए समाज से आगे आने का आग्रह किया।गौरी शिक्षा फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं के लिए निशुल्क आवासीय विद्यालय बना रहा है। यह विद्यालय कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए होगा। जरूरतमंद छात्राओं को 2000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी बच्ची की पढ़ाई न छूटने देना है। फाउंडेशन ने श्रद्धालुओं के लिए नीम करौली बाबा धाम हेतु निशुल्क बस सेवा भी शुरू करने का एलान किया।कार्यक्रम में जगद्गुरु सतीशाचार्य जी महाराज और न्यायमूर्ति अनिल यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शहीद भगत सिंह को नमन किया। समाजसेवा और खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को 'यूथ आइकन अवार्ड्स 2026' से नवाजा गया। डॉ. महिपाल सिंह, मोनू चौहान, सोनू राणा को सामाजिक क्षेत्र में अवार्ड मिले। पैरा आर्चर पूजा कुमारी, तनिष्का और पर्वतारोही प्रिया सहित कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।