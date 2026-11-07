Diwali Gifts For Family: दिवाली रोशनी, खुशियों और अपनों के साथ का त्योहार है। इस खास मौके पर घर को सजाने और पकवान बनाने के साथ एक खूबसूरत परंपरा उपहार देने की भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी उपहार की असली कीमत उसकी चमक-दमक या दाम में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं में होती है। मां की दी हुई छोटी-सी चीज हो या दोस्त का अचानक मिला सरप्राइज, कुछ तोहफे जिंदगी भर दिल के करीब रहते हैं। इसलिए इस बार आप भी दिवाली के उपहार को महज रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने, मन की बात कहने और दूरियों को मिटाने का जरिया बनाइए।

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सबसे पहले आप बाजार से एक आकर्षक लकड़ी की टोकरी, कार्डबोर्ड बॉक्स या जूट की बास्केट लें। इसे रंगीन कागज, सुनहरी लेस, गोटा-पट्टी और छोटे फूलों से सजाएं। दिवाली के पारंपरिक रंग जैसे- लाल, पीला, नारंगी और सुनहरा इसे खास लुक दें।

हैंपर में घर की बनी मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, गुड़ की मिठाई या हेल्दी स्नैक्स रखें। यदि सामने वाला सेहत को लेकर सजग है, तो शुगर-फ्री मिठाई, मखाना, बादाम और अखरोट जैसे विकल्प चुनें।

छोटी-छोटी सजावटी मोमबत्तियां, खूबसूरत दीये, सुगंधित कैंडल या हैंडमेड तोरण शामिल करें। इससे आपका हैंपर त्योहार के रंग में रंगा नजर आएगा। चाहें तो एक छोटा-सा पौधा भी रख सकती हैं, जो खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक बने।

आखिर में एक सुंदर हैंडमेड कार्ड बनाएं और उसमें अपने दिल की बात लिखें। जैसे- 'इस दिवाली आपके जीवन में खुशियों की रोशनी हमेशा बनी रहे।' सामने वाले का नाम लिखकर रिबन से बॉक्स पैक करें। बस, आपका खास दिवाली गिफ्ट हैंपर तैयार है।

कई बार हम अपने माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी या दोस्तों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन झिझक के कारण अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते। ऐसे में एक छोटा-सा उपहार दिल की बात कहने का खूबसूरत माध्यम बन सकता है। जरूरी नहीं कि उपहार महंगा हो, बल्कि उसमें आपका अपनापन झलकना चाहिए।दिवाली पर मां को उनकी पसंद की साड़ी, पिता को उनकी जरूरत का कोई सामान, भाई-बहन को बचपन की यादों से जुड़ी कोई चीज या जीवनसाथी को हाथों से बनाया गया कोई खास उपहार देकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। उपहार के साथ एक छोटा-सा संदेश भी लिखें, जिसमें उन बातों का जिक्र हो, जिन्हें आप अक्सर कह नहीं पाते। यकीन मानिए, आपकी यह छोटी-सी कोशिश उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आएगी।रिश्तों में छोटी-मोटी नाराजगी और गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक बनाए रखना रिश्तों के लिए ठीक नहीं। कई बार अहंकार के कारण हम माफी मांगने या बातचीत शुरू करने की पहल नहीं कर पाते। ऐसे में दिवाली से बेहतर मौका क्या होगा, जब हर तरफ खुशियों और नई शुरुआत का माहौल हो।अगर कोई अपना आपसे नाराज है, तो इस दिवाली उसके लिए कोई ऐसा उपहार चुनें, जो आपकी और उसकी साझा यादों से जुड़ा हो। पुरानी तस्वीरों का कोलाज, पसंदीदा किताब, हाथों से बनाया गया ग्रीटिंग कार्ड या उसकी पसंद की मिठाई इस काम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। उपहार देना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन बातचीत की शुरुआत जरूर बन सकता है। इसलिए इस दिवाली पहल आप करें और रिश्तों में फिर से मिठास घोलें।दिवाली पर बाजार से महंगे उपहार खरीदने के बजाय अपने हाथों से तैयार किया गया गिफ्ट हैंपर भी किसी के लिए बेहद खास हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप सामने वाले की पसंद और जरूरत के अनुसार इसमें चीजें शामिल कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए थोड़ी रचनात्मकता और ढेर सारा अपनापन काफी है।



सेहत, पसंद और सुविधा का रखें खास ख्याल



आजकल युवा अपनी फिटनेस, खान-पान और लाइफस्टाइल को लेकर काफी सजग हैं। ऐसे में दिवाली पर उपहार चुनते समय उनकी पसंद और जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। जिम जाने वाले दोस्तों को डफल बैग, फिटनेस बैंड, योगा मैट या स्पोर्ट्स वियर दिया जा सकता है।

उपहार का चुनाव केवल उसकी कीमत देखकर न करें, बल्कि सामने वाले की पसंद और जरूरत को प्राथमिकता दें।

दिवाली पर उपहार देने से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें, लेकिन उन्हें अंधविश्वास के रूप में न थोपें।

बहुत महंगे उपहार देकर किसी पर बदले में उपहार देने का दबाव न बनाएं।

उपहार के साथ प्यार भरा संदेश जरूर जोड़ें।

वहीं स्किन केयर पसंद करने वाली सहेली के लिए अच्छी क्वालिटी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का हैंपर तैयार कर सकती हैं। यदि आपके अपने दूसरे शहर या देश में रहते हैं, तो ऑनलाइन गिफ्टिंग भी अच्छा विकल्प है। ई-गिफ्ट वाउचर, ऑनलाइन शॉपिंग कूपन या पसंदीदा ब्रांड का डिजिटल वाउचर भेजना भी खास रहेगा।