Dhanteras Celebration Alone: दिवाली और धनतेरस का त्योहार आते ही हर किसी का मन परिवार के साथ खुशियां मनाने का होता है। घर में पूजा की तैयारी, बाजार से खरीदारी, मिठाइयों की खुशबू और अपनों के साथ त्योहार मनाने का उत्साह अलग ही होता है। लेकिन हर किसी की किस्मत में त्योहार पर घर पहुंच पाना संभव नहीं होता। कोई नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहता है तो कोई पढ़ाई या काम के कारण अपने परिवार से दूर होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर धनतेरस पर घर में कोई दूसरा सदस्य मौजूद न हो तो पूजा कैसे करें? क्या अकेले धनतेरस की पूजा की जा सकती है?

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अगर आप भी इस बार परिवार से दूर हैं और अकेले धनतेरस मनाने वाले हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में सामान्य तरीके से पूजा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री या बड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। दीपक, फूल, अक्षत, रोली और मिठाई जैसी सामान्य चीजों से भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। जरूरी यह है कि आप अपनी पारिवारिक परंपरा और सुविधा के अनुसार पूजा करें। आइए जानते हैं कि अकेले धनतेरस मनाने वाले लोग घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।धनतेरस के दिन सुबह घर की सफाई करें। पूजा के लिए एक साफ जगह चुनें और वहां चौकी या छोटा आसन बिछाएं। अगर घर में लक्ष्मी-गणेश, भगवान धन्वंतरि या कुबेर की तस्वीर पहले से मौजूद है तो उसे साफ करके स्थापित कर सकते हैं। नई मूर्ति खरीदना जरूरी नहीं है।अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो बहुत लंबी सामग्री सूची बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये चीजें रख सकते हैं,

रोली और अक्षत

फूल और माला

दीपक, घी या तेल और रुई की बाती

धूप या अगरबत्ती

फल और मिठाई

पूजा के लिए साफ पानी

भगवान की तस्वीर या मूर्ति



3. अकेले कैसे करें धनतेरस की पूजा?



शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। सबसे पहले दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें।



भगवान धन्वंतरि से अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करें। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के सामने सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें।



4. यम दीपदान करना न भूलें

धनतेरस पर यम दीपदान की भी परंपरा है। मान्यता के अनुसार, इस दिन शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। इसे परिवार की सुख-समृद्धि और सदस्यों की लंबी आयु की कामना से जोड़ा जाता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो भी सुरक्षित स्थान पर दीपक रखकर यह परंपरा निभा सकते हैं। ध्यान रखें कि दीपक पर्दे, कागज या ज्वलनशील सामान के पास न रखें।



5. परिवार से दूर हैं तो ऐसे बनाएं त्योहार को खास

अगर इस बार परिवार के साथ धनतेरस मनाने का मौका नहीं मिल रहा है तो वीडियो कॉल के जरिए घरवालों से जुड़ सकते हैं। उनके साथ पूजा का समय साझा करें और आशीर्वाद लें। अपनी पसंद की मिठाई लाएं, घर में कुछ दीपक जलाएं और खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें।



6. क्या अकेले पूजा करने के लिए पंडित जरूरी हैं?

सामान्य घरेलू पूजा के लिए पंडित को बुलाना हर परिवार में अनिवार्य नहीं है। आप अपनी जानकारी और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सरल पूजा कर सकते हैं। यदि किसी विशेष विधि या मंत्र को लेकर संशय है तो परिवार के बड़े सदस्यों या जानकार पुरोहित से सलाह ले सकते हैं।