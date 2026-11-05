Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:07 AM IST
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शोभायात्रा
काशीपुर के महुआखेड़ा गंज में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे से।
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संगीत कार्यक्रम
राजकीय जनजाति छात्रावास में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत संगीत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से।
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काशीपुर के महुआखेड़ा गंज में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे से।
संगीत कार्यक्रम
राजकीय जनजाति छात्रावास में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत संगीत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से।