Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर के महुआखेड़ा गंज में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा निकाली जाएगी दोपहर 12 बजे से।

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संगीत कार्यक्रम

राजकीय जनजाति छात्रावास में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत संगीत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से।

शोभायात्रा