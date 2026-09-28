फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   QR Code Scam: Beware of Fake Free Gifts, Cashback Offers and Payment Requests

फ्री गिफ्ट और कैशबैक के लालच में न करें QR Code स्कैन, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Mon, 28 Sep 2026 03:49 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 28 Sep 2026 03:49 PM IST
सार

QR Code Scam Alert:  अनजान क्यूआर कोड, लिंक और पेमेंट रिक्वेस्ट के जरिये साइबर ठगी का प्रयास हो सकता है। जानिए क्यूआर कोड इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

विज्ञापन
QR Code Scam: Beware of Fake Free Gifts, Cashback Offers and Payment Requests
क्यूआर कोड स्कैन से सावधान - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

QR Code Scam Alert: आज के डिजिटल दौर में क्यूआर कोड रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दुकान पर भुगतान करने, किसी वेबसाइट को खोलने या डिजिटल जानकारी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल आम है। लेकिन इसी सुविधा का गलत फायदा साइबर ठग उठाते हैं। वह फ्री गिफ्ट, कैशबैक, डिस्काउंट या इनाम का लालच देकर लोगों को अनजान क्यूआर कोड स्कैन करवाने की कोशिश करते हैं।

विज्ञापन


कई बार सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज या निजी चैट के जरिये दावा किया जाता है कि आपने कोई इनाम जीता है या आपके लिए विशेष कैशबैक है। इसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा जाता है। अमूमन इस तरह के लालच भरे संदेशों में लोग जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बिना सत्यापन क्यूआर कोड को स्कैन करना जोखिम भरा हो सकता है।
विज्ञापन


फ्री गिफ्ट के नाम पर कैसे होती है ठगी?

साइबर अपराधी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक ऑफर का सहारा ले सकते हैं। संदेश में फ्री गिफ्ट, भारी कैशबैक या पुरस्कार मिलने की बात कही जाती है। इसके बाद क्यूआर कोड या लिंक भेजकर कहा जा सकता है कि इनाम पाने के लिए इसे तुरंत स्कैन करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कोई संदिग्ध वेबसाइट खुल सकती है। वहां आपसे व्यक्तिगत जानकारी, बैंक संबंधी विवरण या भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए केवल आकर्षक ऑफर देखकर भरोसा करने के बजाय पहले यह जांचें कि संदेश वास्तव में किस संस्था या व्यक्ति की ओर से आया है।

क्या हर क्यूआर कोड खतरनाक होता है?

नहीं। क्यूआर कोड एक सामान्य तकनीक है और इसका इस्तेमाल वैध भुगतान तथा अन्य डिजिटल सेवाओं में भी होता है। खतरा तब बढ़ता है जब क्यूआर कोड किसी अनजान स्रोत से मिले और उसके जरिये आपसे असामान्य कार्रवाई करने के लिए कहा जाए।

किसी भुगतान को मंजूर करने से पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्राप्तकर्ता का नाम और राशि ध्यान से जांचें। जानकारी सही न लगे तो भुगतान न करें। सबसे जरूरी बात यह है कि यूपीआई पिन पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति पैसे भेजने के नाम पर यूपीआई पिन डालने या ओटीपी बताने के लिए कहता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं।

अनजान लिंक और एप से रहें सावधान

क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर कोई वेबसाइट खुलती है, तो उसमें बैंक डिटेल, कार्ड नंबर, ओटीपी, यूपीआई पिन या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज न करें, खासकर जब वेबसाइट का स्रोत संदिग्ध हो। इसी तरह क्यूआर कोड के जरिये किसी अनजान एप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो बिना जांचे उसे इंस्टॉल न करें। संदिग्ध एप आपके फोन की निजी जानकारी या अन्य संवेदनशील गतिविधियों तक पहुंच मांग सकता है।

अगर गलती से क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो क्या करें?

अगर आपने केवल क्यूआर कोड स्कैन किया है और कोई जानकारी नहीं दी है या भुगतान नहीं किया है, तो आगे की प्रक्रिया रोक दें। संदिग्ध वेबसाइट बंद करें और कोई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज न करें। अगर गलती से भुगतान हो गया है या बैंकिंग जानकारी साझा कर दी है, तो तुरंत अपने बैंक या संबंधित भुगतान सेवा से संपर्क करें।

लेन-देन से जुड़े संदेश और विवरण सुरक्षित रखें। भारत में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आधिकारिक साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


क्यूआर कोड इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सोचें कि वह कहां से आया है और उसे स्कैन करने की जरूरत क्यों है। अनजान व्यक्ति के संदेश, संदिग्ध सोशल मीडिया पोस्ट या अविश्वसनीय ऑफर से मिले क्यूआर कोड से बचें। किसी भी डिजिटल भुगतान से पहले किसे पैसा जा रहा है और कितनी राशि जा रही है, यह जरूर जांचें। ओटीपी, यूपीआई यूपीआई पिन, पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed