किनारों पर जली हुई गंदगी जमा होने लगती है। इसे साफ करने के लिए घंटों रगड़ना पड़े, यह जरूरी नहीं है। कुछ आसान घरेलू तरीकों से जमी हुई गंदगी को पहले नरम किया जा सकता है, जिससे सफाई का काम काफी आसान हो जाता है।

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कड़ाही या तवे की सफाई करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि बर्तन के मटेरियल को ध्यान में रखा जाए। लोहे के तवे और कास्ट आयरन बर्तन की देखभाल अलग तरीके से करनी होती है, जबकि स्नेनलेस स्टील बर्तन पर कुछ दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। बहुत तेज केमिकल क्लीनर का इस्तेमाल करने से सतह खराब हो सकती है।घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों, जैसे गर्म पानी, डिशवॉशिंग लिक्विड और बेकिंग सोडा की मदद से जमी हुई चिकनाई को ढीला किया जा सकता है। इसके बाद हल्के हाथ से सफाई करने पर मेहनत कम लग सकती है।



1. गर्म पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड का तरीका

अगर कड़ाही या तवे पर तेल और खाने की मोटी परत जमी है, तो सबसे पहले उसमें गर्म पानी डालें और थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं।

इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि जमी हुई गंदगी नरम हो सके। इसके बाद साॅफ्ट स्पंज से सतह साफ करें। कई बार सिर्फ भिगोकर रखने से ही काफी गंदगी निकल जाती है और ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।



2. बेकिंग सोडा से जमी गंदगी ढीली करें

बेकिंग सोडा जमी हुई चिकनाई को साफ करने में मदद कर सकता है। थोड़े पानी के साथ इसका हल्का पेस्ट बनाकर गंदे हिस्से पर लगाएं। कुछ समय बाद साॅफ्ट स्पंज या नाॅन अब्रेसिव स्क्रबर से धीरे-धीरे साफ करें। जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। ध्यान दें हर तरह के बर्तन पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एक जैसा नहीं किया जा सकता। निर्माता के निर्देशों को प्राथमिकता दें।



3. जले हुए हिस्से को पहले भिगोएं

अगर कड़ाही में खाना बुरी तरह जल गया है, तो तुरंत जोर से रगड़ना शुरू न करें। गर्म पानी भरकर जले हुए हिस्से को पहले भिगोकर रख दें। जली हुई परत नरम होने के बाद उसे धीरे-धीरे हटाना आसान हो सकता है।



4. सिरका इस्तेमाल करते समय रखें सावधानी

स्टेनलेस स्टील जैसे कुछ बर्तनों पर पानी और सफेद सिरके का हल्का घोल कुछ प्रकार की गंदगी हटाने में उपयोगी हो सकता है। लेकिन सिरके को हर बर्तन पर बिना सोचे इस्तेमाल न करें। खासकर नाॅन स्टिक, सीजन कास्ट आयरन या अन्य विशेष कोटिंग वाले बर्तनों के लिए निर्माता की क्लीनिंग निर्देश देखना बेहतर है।



5. लोहे के तवे को ऐसे रखें साफ

लोहे के तवे या कास्ट आयरन कुकवेयर को साफ करने के बाद अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, वरना जंग लग सकती है। सफाई के बाद हल्की गर्मी पर पानी सुखाएं और जरूरत के अनुसार बहुत पतली तेल की परत लगा सकते हैं। ऐसे बर्तन को लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखना भी उचित नहीं है।



6. नाॅन स्टिक कड़ाही या तवे पर न करें ज्यादा रगड़ाई

नाॅन स्टिक कुकवेयर की कोटिंग को बचाना सबसे जरूरी है। इस पर स्टील वूल, चाकू या बहुत कठोर स्क्रबर का इस्तेमाल न करें। गर्म पानी और माइल्ड डिश सोप में भिगोकर साॅफ्ट स्पंज से सफाई करना बेहतर विकल्प हो सकता है।



7. सिर्फ बर्तन नहीं, गैस की आंच भी देखें

अगर तवे या कड़ाही का बाहरी हिस्सा बार-बार काला हो रहा है, तो सिर्फ बर्तन की सफाई पर ध्यान न दें। गैस की लौ का रंग भी देखें। सामान्यतः गैस की लौ नीली होनी चाहिए। असामान्य लौ या बर्नर की समस्या दिखे तो गैस उपकरण की जांच करवाना सुरक्षित रहता है।