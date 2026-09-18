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हेल्दी टिप्स: सुबह उठते ही करें बस ये 1 काम, स्किन और मूड दोनों के लिए हो सकता है फायदेमंद

Fri, 18 Sep 2026 10:00 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 18 Sep 2026 10:00 PM IST
सार

Morning Hydration Routine: सुबह पानी पीना कोई चमत्कारी सौंदर्य नुस्खा नहीं, लेकिन दिन की हाइड्रेशन बेहतर करने वाली सरल और आसानी से अपनाई जा सकने वाली आदत जरूर है। इसके कई फायदे हैं, जिन्हें जानकर आप भी सुबह सुबह खुद को हाइड्रेट करने की आदत अपना लेंगे।

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Morning Hydration Routine: Benefits of Drinking Water After Waking Up Disprj
सुबह की हाइड्रेशन रूटीन - फोटो : AI

विस्तार
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Morning Water Benefits: सुबह की शुरुआत पूरे दिन के मूड और रूटीन को प्रभावित कर सकती है। कई लोग उठते ही फोन देखने या चाय-कॉफी पीने की आदत रखते हैं, जबकि एक छोटी-सी आदत शरीर को दिन की शुरुआत में बेहतर हाइड्रेशन देने में मदद कर सकती है। यह आदत है, सुबह उठने के बाद पानी पीना। रातभर सोने के दौरान शरीर को पानी नहीं मिलता, इसलिए सुबह पानी पीना दैनिक तरल जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक आसान कदम हो सकता है।

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सुबह का पानी कोई जादुई उपाय नहीं है, जो अचानक त्वचा को चमकदार या मूड को पूरी तरह बदल दे। लेकिन पर्याप्त पानी पीना शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है और डिहाइड्रेशन से बचने में मदद करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो थकान, सिरदर्द या सुस्ती जैसी परेशानी महसूस हो सकती है।
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खास बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे पेय या विशेष मिश्रण की जरूरत नहीं। साधारण पानी से ही शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको सुबह पानी पीने की आदत नहीं है, तो धीरे-धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान तरीका हो सकता है।
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सुबह उठकर पानी पीना क्यों है फायदेमंद?

सोने के कई घंटों के दौरान शरीर पानी नहीं लेता। सुबह पानी पीना शरीर की दैनिक हाइड्रेशन जरूरतों को पूरा करने में योगदान देता है। पर्याप्त पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों के परिवहन और सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसलिए सुबह पानी पीने को पूरे दिन पर्याप्त तरल लेने की आदत की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है।


क्या माॅर्निंग हाइड्रेशन से स्किन ग्लो करती है?

पानी पीना त्वचा को सीधे रातोंरात चमकदार बनाने वाला उपाय नहीं है। हालांकि, पर्याप्त हाइड्रेशन शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और त्वचा की सामान्य कार्यप्रणाली को भी समर्थन देता है।अगर त्वचा रूखी या बेजान लग रही है, तो सिर्फ पानी पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद, मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन जैसी बुनियादी त्वचा देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए।


मूड और सुबह की सुस्ती से क्या है नाता?

पानी की कमी होने पर कुछ लोगों को थकान, सुस्ती या सिरदर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में सुबह पानी पीना हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ सुबह थोड़ी प्राकृतिक रोशनी लेना, हल्की शारीरिक गतिविधि करना और नियमित नींद का समय रखना भी दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकता है।


सुबह कितना पानी पीना चाहिए?

हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग होती है। मौसम, शारीरिक गतिविधि, खानपान और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जरूरत बदल सकती है। इसलिए उठते ही जबरदस्ती बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। अपनी प्यास और पूरे दिन के तरल सेवन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सुबह उठकर सामान्य पानी का एक गिलास लेकर शुरुआत करना पर्याप्त और आसान आदत हो सकती है।



किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में डॉक्टर तरल पदार्थ की मात्रा सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ओर से बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत शुरू करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह का पालन करना चाहिए।

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