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Hindi News ›   Lifestyle ›   Janmashtami Decoration Ideas: Create a Beautiful Krishna Corner at Home Make It Mini Vrindavan

जन्माष्टमी 2026: जन्माष्टमी पर मंदिर नहीं, घर में बनाएं मिनी वृंदावन, सजावट देखकर देखते रह जाएंगे लोग

Sat, 29 Aug 2026 04:25 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 29 Aug 2026 04:25 PM IST
सार

Janmashtami Decoration Ideas: जन्माष्टमी की सजावट का मतलब सिर्फ मंदिर को खूबसूरत बनाना नहीं, बल्कि त्योहार की खुशी को घर के माहौल में महसूस करना भी है। इसलिए इस बार सजावट कॉपी करने के बजाय अपनी पसंद के रंग और उपलब्ध सामान से कुछ नया तैयार करें।

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Janmashtami Decoration Ideas: Create a Beautiful Krishna Corner at Home Make It Mini Vrindavan
जन्माष्टमी में मंदिर की सजावट - फोटो : Ai

विस्तार
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Janmashtami 2026 Home Decoration: जन्माष्टमी आते ही घर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों के साथ सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है उनके झूले और मंदिर को सजाने की। हर कोई चाहता है कि इस बार लड्डू गोपाल का मंदिर पिछले साल से थोड़ा अलग और खूबसूरत नजर आए। लेकिन इसके लिए महंगे डेकोरेशन सामान या बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद फूल, मोरपंख, रंगीन कपड़े, छोटी लाइट्स और कुछ क्रिएटिव आइडियाज की मदद से पूजा के कोने को बेहद खास बनाया जा सकता है।

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इस बार क्यों न पारंपरिक मंदिर सजावट से थोड़ा हटकर कान्हा का छोटा सा मिनी वृंदावन तैयार किया जाए? मंदिर के पीछे हरे रंग का बैकड्रॉप, छोटे पेड़-पौधों जैसा डेकोर, फूलों की लड़ी और बीच में सजा हुआ झूला पूरे सेटअप को वृंदावन जैसा एहसास दे सकता है। अगर आपके पास जगह कम है तो टेबल या शेल्फ के एक छोटे हिस्से को भी खूबसूरत कृष्ण कॉर्नर में बदला जा सकता है।
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सबसे अच्छी बात यह है कि इन सजावट आइडियाज में आपकी क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ा हथियार होगी। थोड़ा फूलों का इस्तेमाल, थोड़ी रोशनी और कान्हा से जुड़ी छोटी-छोटी चीजें आपके घर के मंदिर को जन्माष्टमी का सबसे आकर्षक कोना बना सकती हैं।
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फूलों से बनाएं कान्हा का खूबसूरत दरबार

  • जन्माष्टमी की सजावट में फूलों से ज्यादा खूबसूरत कुछ लगना मुश्किल है।
  • गेंदे, गुलाब और सफेद फूलों की छोटी-छोटी मालाओं से मंदिर के चारों ओर बॉर्डर बनाई जा सकती है।
  • अगर मंदिर छोटा है तो फूलों की लंबी माला लगाने के बजाय दो किनारों पर फूलों की लड़ियां लगाएं।
  • पीले और सफेद फूलों का कॉम्बिनेशन कान्हा के दरबार को बेहद शांत और खूबसूरत लुक देगा।
  • वहीं गुलाबी और लाल फूलों से सजावट में फेस्टिव टच आएगा।
  • ताजे फूल उपलब्ध न हों तो अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।


इस बार मंदिर नहीं, बनाएं मिनी वृंदावन

  • अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो मंदिर के पीछे एक छोटा सा वृंदावन थीम बैकड्रॉप तैयार करें।
  • हरे कपड़े या पेपर से बैकग्राउंड बनाकर उसमें छोटे पेड़, पत्तियां और फूल लगाए जा सकते हैं।
  • बीच में कान्हा का झूला रखें और उसके आसपास छोटे मिट्टी के घड़े या बांस की छोटी टोकरियां सजाएं।
  • मोरपंख और बांसुरी जैसे कृष्ण से जुड़े सजावटी तत्व इस थीम को और आकर्षक बना सकते हैं।


कान्हा के झूले को दें सबसे खास लुक

  • जन्माष्टमी की सजावट में झूला सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है।
  • इसलिए पूरे मंदिर को बहुत ज्यादा सजाने के बजाय झूले को मुख्य आकर्षण बनाया जा सकता है।
  • झूले पर फूलों की छोटी माला, मोतियों की लड़ियां या रंगीन कपड़े की झालर लगाएं।
  • नीचे एक छोटी रंगोली बनाकर उसके चारों ओर दीपक या एलईडी लाइट्स रखी जा सकती हैं।
  • ध्यान रखें कि सजावट इतनी भारी न हो कि झूला असंतुलित हो जाए।


घर की चीजों से बनाएं DIY डेकोरेशन
 

  • जन्माष्टमी की सजावट के लिए हर बार बाजार से नया सामान खरीदना जरूरी नहीं है।
  • पुराने दुपट्टे से मंदिर का बैकड्रॉप, कार्डबोर्ड से छोटी झांकी, कागज से मोर या पत्तियां और बची हुई रिबन से झालर तैयार की जा सकती है।
  • बच्चों को भी इस DIY सजावट में शामिल किया जा सकता है।
  • वे कागज के छोटे मटके, बांसुरी या मोरपंख के डिजाइन बना सकते हैं।
  • इससे सजावट के साथ परिवार के लिए एक खूबसूरत क्रिएटिव एक्टिविटी भी बन जाएगी।


लाइटिंग से बदल जाएगा पूरा मंदिर
 

  • सजावट में रोशनी का बहुत बड़ा रोल होता है।
  • मंदिर के चारों ओर गर्म पीली रोशनी वाली छोटी एलईडी लाइट्स लगाएं।
  • बहुत ज्यादा तेज रोशनी की जगह हल्की और सॉफ्ट लाइट मंदिर को ज्यादा शांत और खूबसूरत लुक दे सकती है।
  • अगर मंदिर के पीछे शीशा है तो लाइट्स की हल्की रोशनी उससे रिफ्लेक्ट होकर पूरा सेटअप और चमकदार बना सकती है।
  • दीपक और इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाते समय आग और गर्मी से जुड़ी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें।


मोरपंख और बांसुरी से आएगा कृष्ण वाला टच

  • कृष्ण की सजावट मोरपंख और बांसुरी के बिना अधूरी सी लगती है।
  • मंदिर के बैकड्रॉप पर कुछ मोरपंख लगाए जा सकते हैं या झूले के दोनों ओर इन्हें सजाया जा सकता है।
  • बांसुरी को फूलों की माला के साथ रखकर छोटा सा कृष्ण कॉर्नर भी बनाया जा सकता है।
  • ध्यान रखें कि सजावट में बहुत सारी चीजें एक साथ न भरें।
  • कम लेकिन सोच-समझकर किया गया डेकोरेशन ज्यादा सुंदर दिखाई देता है।


छोटी जगह है तो अपनाएं ये ट्रिक
 

  • अगर आपके घर में बड़ा मंदिर या अलग पूजा रूम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं।
  • एक छोटी टेबल, चौकी या शेल्फ को साफ करके उसके ऊपर सुंदर कपड़ा बिछाएं।
  • बीच में लड्डू गोपाल का झूला रखें और पीछे फूलों या कपड़े का छोटा बैकड्रॉप बना दें।
  • इसके आसपास कुछ फूल, मोरपंख और छोटी एलईडी लाइट्स लगाकर पूरा कृष्ण कॉर्नर तैयार किया जा सकता है।
  • इस तरह कम जगह में भी जन्माष्टमी की सजावट का खूबसूरत माहौल बनाया जा सकता है।


इस जन्माष्टमी सजावट में रखें अपनी क्रिएटिविटी
 

  • जन्माष्टमी की सजावट का मतलब सिर्फ मंदिर को खूबसूरत बनाना नहीं, बल्कि त्योहार की खुशी को घर के माहौल में महसूस करना भी है।
  • इसलिए इस बार सजावट कॉपी करने के बजाय अपनी पसंद के रंग और उपलब्ध सामान से कुछ नया तैयार करें।
  • एक छोटा सा झूला, कुछ फूल, हल्की रोशनी और कान्हा से जुड़ी प्यारी चीजें, इतने से ही आपका घर जन्माष्टमी के लिए खूबसूरत कृष्ण धाम जैसा महसूस हो सकता है।
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