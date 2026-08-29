Janmashtami 2026 Home Decoration: जन्माष्टमी आते ही घर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों के साथ सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है उनके झूले और मंदिर को सजाने की। हर कोई चाहता है कि इस बार लड्डू गोपाल का मंदिर पिछले साल से थोड़ा अलग और खूबसूरत नजर आए। लेकिन इसके लिए महंगे डेकोरेशन सामान या बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद फूल, मोरपंख, रंगीन कपड़े, छोटी लाइट्स और कुछ क्रिएटिव आइडियाज की मदद से पूजा के कोने को बेहद खास बनाया जा सकता है।

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