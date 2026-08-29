रेणु फ्रांसिस

स्टडी टेबल हमेशा बच्चे की उम्र, लंबाई और जरूरत के अनुसार चुनें।

तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए कम ऊंचाई वाली, गोल किनारों और वाटरप्रूफ टॉप वाली टेबल बेहतर रहती है।

बड़े बच्चों के लिए ऐसी टेबल चुनें, जिस पर बैठने के बाद पैर जमीन पर पूरी तरह टिकें और कोहनी लगभग 90 डिग्री के कोण पर रहे।

विज्ञापन सही ऊंचाई वाली टेबल शरीर पर अनावश्यक दबाव कम करती है और बच्चा लंबे समय तक पढ़ पाता है।

भारतीय छात्रों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि गलत आकार की स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने से कंधे, कलाई और घुटनों में दर्द व असुविधा की समस्या हो जाती है। अध्ययन में 13 वर्ष आयु के 67.7% छात्रों की बैठने की मुद्रा (पोश्चर) खराब पाई गई, जिसका असर उनकी एकाग्रता और पढ़ाई की क्षमता पर होता है। ऐसे में माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार सही स्टडी टेबल का चयन करें, ताकि उनको सेहत और सफलता, दोनों मिलें।



मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ

बच्चों के लिए मजबूत हार्डवुड या अच्छी गुणवत्ता वाली स्टडी टेबल उपयुक्त रहती है।

उनकी टेबल के किनारे गोल होने चाहिए, ताकि चोट लगने का खतरा न रहे।

उस पर नॉन-टॉक्सिक और स्क्रैच-रेजिस्टेंट फिनिश हो तो बेहतर है।

साथ ही टेबल इतनी मजबूत होनी चाहिए, जो बच्चे के झुकने या हल्के दबाव से डगमगाए नहीं।

अच्छी गुणवत्ता वाली टेबल लंबे समय तक उपयोग में रहती है और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।



पर्याप्त स्टोरेज

बिखरा सामान अक्सर पढ़ाई में बाधा बनता है, इसलिए ऐसी स्टडी टेबल चुनें, जिसमें दो-तीन ड्रॉअर या शेल्फ हों।

स्टेशनरी, नोटबुक और किताबें अलग-अलग रखने की सुविधा होने से बच्चा आसानी से अपनी चीजें व्यवस्थित रख सकता है।

डेस्क ऑर्गेनाइजर का उपयोग छोटे सामान को व्यवस्थित रखने में मदद करता है।

एक साफ और व्यवस्थित स्टडी टेबल एकाग्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।



सही कुर्सी का साथ