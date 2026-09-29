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Hindi News ›   Lifestyle ›   Hand Wash or Machine Wash: What Is the Best Way to Clean Your Jeans?

क्लीनिंग टिप्स: जींस को हाथ से धोना चाहिए या मशीन से? जानिए डेनिम धोने का सही तरीका

Tue, 29 Sep 2026 03:42 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 29 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

Jeans Washing Tips: जींस को बार-बार गलत तरीके से धोने पर उसका रंग फीका पड़ सकता है, कपड़े की फिटिंग बदल सकती है और डेनिम जल्दी पुरानी दिखने लग सकती है।

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Hand Wash or Machine Wash: What Is the Best Way to Clean Your Jeans?
जींस साफ करने का तरीका - फोटो : Ai

विस्तार
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how to wash jeans: जींस रोजमर्रा की सबसे पसंदीदा ड्रेस में से एक है। दफ्तर से लेकर कैजुअल आउटिंग तक, डेनिम लगभग हर मौके पर पहनी जाती है। लेकिन जींस को बार-बार गलत तरीके से धोने पर उसका रंग फीका पड़ सकता है, कपड़े की फिटिंग बदल सकती है और डेनिम जल्दी पुरानी दिखने लग सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जींस को हाथ से धोना बेहतर है या वॉशिंग मशीन में? इसका जवाब काफी हद तक जींस के फैब्रिक, रंग और उसके केयर लेबल पर निर्भर करता है।

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  • हाथ से धोना कब बेहतर है?

अगर जींस डार्क कलर की है, उस पर एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट या खास फिनिशिंग है, तो हाथ से हल्के तरीके से धोना बेहतर विकल्प हो सकता है। ठंडे या सामान्य तापमान के पानी में हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और जींस को बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें।

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  • मशीन में जींस कैसे धोएं?

जींस को मशीन में धोने से पहले उसे अंदर की तरफ यानी इनसाइड-आउट कर दें। जेबें खाली करें और जिप व बटन बंद कर दें। मशीन में ठंडे पानी का जेंटल या डेलिकेट साइकल चुनें। बहुत ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से भी बचें।

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  • जींस को गर्म पानी में न धोएं

गर्म पानी डेनिम के रंग और फिटिंग पर असर डाल सकता है। इसलिए सामान्य तौर पर ठंडे पानी में धोना बेहतर माना जाता है, खासकर डार्क जींस के लिए।

 

  • धूप में सुखाने से बचें

जींस को तेज धूप में लंबे समय तक सुखाने से रंग जल्दी फीका पड़ सकता है। धोने के बाद जींस को अच्छी तरह आकार देकर छायादार और हवादार जगह पर सुखाना बेहतर विकल्प है।


 

  • जींस को कितनी बार धोना चाहिए?

हर बार पहनने के बाद जींस धोना जरूरी नहीं होता, जब तक वह गंदी या दागदार न हो। कम बार धोने से डेनिम के रंग और कपड़े की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है।


जरूरी टिप

सबसे पहले जींस के अंदर लगे केयर लेबल को जरूर पढ़ें। अलग-अलग डेनिम फैब्रिक के लिए निर्माता की धुलाई संबंधी सलाह अलग हो सकती है। अगर लेबल पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दें।

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