डेयरी प्रोडक्ट्स का टेस्टोस्टेरोन पर असर



शोधकर्ताओं ने जब आंकड़ों का विश्लेषण किया, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आईं।



जिन पुरुषों के भोजन में डेयरी उत्पादों से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा अधिक थी, उनमें कुल टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम पाया गया। खासतौर पर फर्मेंटेड डेयरी उत्पादों के सेवन के साथ ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिली। फर्मेंटेड डेयरी उत्पाद बनाने में गुड बैक्टीरिया की मदद से दूध को किण्वित किया जाता है। दही और कुछ प्रकार के चीज इसके उदाहरण हैं।



इसके विपरीत, पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का अधिक सेवन करने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपेक्षाकृत ज्यादा पाया गया। खासतौर पर अनाज के अलावा दूसरे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन, जैसे सब्जियां, दालें, नट्स और बीजों का सेवन ज्यादा फायदेमंद पाया गया।



मीट और प्लांट प्रोटीन का अलग-अलग असर?



शोधकर्ताओं के मुताबिक, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि पशु और पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का टेस्टोस्टेरोन के स्तर से असर क्यों अलग-अलग था?



जो लोग ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं, उनके आहार में आमतौर पर फाइबर और अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा भी बढ़ जाती है।

दूसरी ओर, पशु आधारित प्रोटीन लेने वाले लोगों के भोजन में सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो सकती है।

अध्ययन में पाया गया है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन के काम करने के तरीके और खून में टेस्टोस्टेरोन के संचार की प्रक्रिया भी इसमें भूमिका निभा सकती है।





--------------

स्रोत:

Associations of dietary proteins with serum total testosterone and male hormone-binding globulin concentrations in middle-aged men



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।