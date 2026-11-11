भारत में कई ऐसे त्योहार हैं, जो अपनी परंपरा, आस्था और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है छठ महापर्व। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं। छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान सूर्य को डूबते और उगते, दोनों स्वरूपों में अर्घ्य दिया जाता है।

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इस महापर्व का संबंध हजारों साल पुरानी सूर्य उपासना की परंपराओं से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं में महाभारत काल के कर्ण और द्रौपदी से जुड़ी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। हालांकि, इस पर्व की शुरुआत का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक वर्ष प्रमाणित नहीं है।

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साल 2026 में छठ महापर्व 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में अगर आप भी छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए इसका पूरा कैलेंडर, चारों दिनों की पूजा विधि और इस महापर्व से जुड़ी खास बातें।

छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई?

छठ पूजा की शुरुआत को लेकर कोई एक प्रमाणित ऐतिहासिक तारीख उपलब्ध नहीं है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ें प्राचीन सूर्य उपासना की परंपरा में मिलती हैं। वैदिक परंपरा में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्रोत माना गया है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। मान्यता है कि वे नियमित रूप से सूर्य की उपासना करते थे। एक अन्य कथा में द्रौपदी द्वारा पांडवों के कल्याण के लिए सूर्य पूजा करने का उल्लेख मिलता है। हालांकि, इन कथाओं को छठ पर्व की शुरुआत का प्रमाणित ऐतिहासिक विवरण नहीं माना जा सकता।



छठ पूजा 2026 का पूरा कैलेंडर

इस साल छठ महापर्व चार दिनों तक मनाया जाएगा। जानिए किस दिन कौन-सा अनुष्ठान होगा।



छठ पूजा 2026: चार दिनों का कार्यक्रम,



13 नवंबर, शुक्रवार – नहाय-खाय छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान करके घर की साफ-सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कद्दू-भात और चने की दाल का विशेष महत्व है। 14 नवंबर, शनिवार – खरना दूसरे दिन खरना मनाया जाएगा। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर तथा रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। 15 नवंबर, रविवार – संध्या अर्घ्य तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती बांस के सूप और दउरा में फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसाद सजाकर नदी, तालाब या छठ घाट पर पहुंचते हैं। 16 नवंबर, सोमवार – उषा अर्घ्य और पारण चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा और प्रार्थना के बाद व्रती पारण करके अपना व्रत पूरा करते हैं।





छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की क्यों होती है पूजा?



छठ महापर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से परिवार में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं छठी मैया को संतान की रक्षा और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है।

इस पर्व की सबसे अनोखी परंपरा डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और अगले दिन उगते सूर्य की पूजा करना है। यह प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के हर चरण के सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है।



छठ पूजा का प्रसाद क्यों है खास?

छठ पूजा में ठेकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, गन्ना, मौसमी फल और अन्य पारंपरिक पकवान भी पूजा में शामिल किए जाते हैं। प्रसाद को बांस के सूप और दउरा में सजाकर घाट तक ले जाने की परंपरा है।