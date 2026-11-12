शिक्षक भर्ती: सुपर टीईटी आवेदन में हुई गलती तो तुरंत सुधार लें, आयोग ने खोली करेक्शन विंडो; जानें प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:31 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश सुपर टीईटी 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी गई है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता या अन्य जानकारी भरने में गलती हुई है, वे 13 नवंबर 2026 तक उसे ठीक कर सकते हैं। आयोग ने सुधार का केवल एक मौका दिया है। जानें आवेदन फॉर्म में बदलाव करने का तरीका और जरूरी निर्देश।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सुपर टीईटी 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता या दूसरी जरूरी जानकारी में गलती कर दी थी, वे अब उसे ठीक कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि उम्मीदवारों को फॉर्म में बदलाव का केवल एक मौका मिलेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए।
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कब तक कर सकते हैं सुधार?
- सुपर टीईटी आवेदन फॉर्म में सुधार करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 तय की गई है।
- उम्मीदवारों को इसी तारीख तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी गलतियां ठीक करनी होंगी।
- इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और दोबारा सुधार का मौका नहीं मिलेगा।
- ऐसे में अभ्यर्थियों को आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से सर्वर संबंधी परेशानी हो सकती है।
- इसलिए बेहतर होगा कि उम्मीदवार समय रहते लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र जांच लें और जरूरी बदलाव कर दें।
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किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों को ठीक कर सकते हैं। इनमें नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता के अंक और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ जरूरी पंजीकरण संबंधी जानकारियों में बदलाव करने की अनुमति सीमित हो सकती है। इसलिए करेक्शन करने से पहले आयोग के पोर्टल पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सभी जानकारियां अच्छी तरह जांचना जरूरी है।
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कैसे करें आवेदन फॉर्म में सुधार?
- सुपर टीईटी फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Super TET Application Correction 2026' लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
- स्क्रीन पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इसमें जिस जानकारी में गलती है, उसे सही कर दें।
- बदलाव करने के बाद पूरे फॉर्म को दोबारा ध्यान से जांचें।
- सभी जानकारियां सही होने पर फाइनल सबमिट कर दें।
- आखिर में संशोधित आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।