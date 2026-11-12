शिक्षक भर्ती: सुपर टीईटी आवेदन में हुई गलती तो तुरंत सुधार लें, आयोग ने खोली करेक्शन विंडो; जानें प्रक्रिया

कब तक कर सकते हैं सुधार?

सुपर टीईटी आवेदन फॉर्म में सुधार करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 तय की गई है।

उम्मीदवारों को इसी तारीख तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी गलतियां ठीक करनी होंगी।

इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और दोबारा सुधार का मौका नहीं मिलेगा।

ऐसे में अभ्यर्थियों को आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से सर्वर संबंधी परेशानी हो सकती है।

विज्ञापन इसलिए बेहतर होगा कि उम्मीदवार समय रहते लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र जांच लें और जरूरी बदलाव कर दें।

किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

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कैसे करें आवेदन फॉर्म में सुधार?

सुपर टीईटी फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Super TET Application Correction 2026' लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।

स्क्रीन पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

इसमें जिस जानकारी में गलती है, उसे सही कर दें।

बदलाव करने के बाद पूरे फॉर्म को दोबारा ध्यान से जांचें।

सभी जानकारियां सही होने पर फाइनल सबमिट कर दें।

आखिर में संशोधित आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आगे उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों को ठीक कर सकते हैं। इनमें नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता के अंक और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ जरूरी पंजीकरण संबंधी जानकारियों में बदलाव करने की अनुमति सीमित हो सकती है। इसलिए करेक्शन करने से पहले आयोग के पोर्टल पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सभी जानकारियां अच्छी तरह जांचना जरूरी है।आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। दस्तावेजों की जांच के समय आवेदन में छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए फॉर्म में दी गई जानकारी और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का मिलान जरूर कर लें। उम्मीदवारों को अपने नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक अंकों की जानकारी विशेष रूप से जांचनी चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से मॉक टेस्ट हल करें और पढ़े हुए विषयों का दोहराव करते रहें। आयोग परीक्षा की तारीखों से जुड़ी जानकारी आगे जारी कर सकता है। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।