Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   UP Super TET 2026 Correction Window Open Edit Application Form Till November 13 Check Steps Here

शिक्षक भर्ती: सुपर टीईटी आवेदन में हुई गलती तो तुरंत सुधार लें, आयोग ने खोली करेक्शन विंडो; जानें प्रक्रिया

Thu, 12 Nov 2026 01:31 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:31 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश सुपर टीईटी 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी गई है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता या अन्य जानकारी भरने में गलती हुई है, वे 13 नवंबर 2026 तक उसे ठीक कर सकते हैं। आयोग ने सुधार का केवल एक मौका दिया है। जानें आवेदन फॉर्म में बदलाव करने का तरीका और जरूरी निर्देश।
 

विज्ञापन
UP Super TET 2026 Correction Window Open Edit Application Form Till November 13 Check Steps Here
UP Super TET 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सुपर टीईटी 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता या दूसरी जरूरी जानकारी में गलती कर दी थी, वे अब उसे ठीक कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि उम्मीदवारों को फॉर्म में बदलाव का केवल एक मौका मिलेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए।
विज्ञापन

कब तक कर सकते हैं सुधार?

  • सुपर टीईटी आवेदन फॉर्म में सुधार करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 तय की गई है।
  • उम्मीदवारों को इसी तारीख तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी गलतियां ठीक करनी होंगी।
  • इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और दोबारा सुधार का मौका नहीं मिलेगा।
  • ऐसे में अभ्यर्थियों को आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से सर्वर संबंधी परेशानी हो सकती है।
    • विज्ञापन
  • इसलिए बेहतर होगा कि उम्मीदवार समय रहते लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र जांच लें और जरूरी बदलाव कर दें।

किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों को ठीक कर सकते हैं। इनमें नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता के अंक और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ जरूरी पंजीकरण संबंधी जानकारियों में बदलाव करने की अनुमति सीमित हो सकती है। इसलिए करेक्शन करने से पहले आयोग के पोर्टल पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सभी जानकारियां अच्छी तरह जांचना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कैसे करें आवेदन फॉर्म में सुधार?

  • सुपर टीईटी फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Super TET Application Correction 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
  • स्क्रीन पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसमें जिस जानकारी में गलती है, उसे सही कर दें।
  • बदलाव करने के बाद पूरे फॉर्म को दोबारा ध्यान से जांचें।
  • सभी जानकारियां सही होने पर फाइनल सबमिट कर दें।
  • आखिर में संशोधित आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आगे उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। दस्तावेजों की जांच के समय आवेदन में छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए फॉर्म में दी गई जानकारी और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का मिलान जरूर कर लें। उम्मीदवारों को अपने नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक अंकों की जानकारी विशेष रूप से जांचनी चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से मॉक टेस्ट हल करें और पढ़े हुए विषयों का दोहराव करते रहें। आयोग परीक्षा की तारीखों से जुड़ी जानकारी आगे जारी कर सकता है। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed