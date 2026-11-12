एसएससी: जीडी कांस्टेबल के फिजिकल टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी, कैसे करें डाउनलोड? 26 नवंबर से शारीरिक परीक्षण

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, पीईटी और पीएसटी का आयोजन 26 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, टेस्ट सेंटर का पता और जरूरी निर्देश मिलेंगे।

पीईटी-पीएसटी के लिए कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

लिखित परीक्षा का परिणाम 12 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया था। इसके बाद कुल 1.97 लाख उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 1,81,251 पुरुष, 15,782 महिला और एसएसएफ के लिए 375 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं।

विज्ञापन

विवरण जानकारी परीक्षा एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 आयोजन संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) फिजिकल टेस्ट आयोजित करने वाली एजेंसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 12 नवंबर 2026 फिजिकल टेस्ट पीईटी और पीएसटी फिजिकल टेस्ट की तारीख 26 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 लिखित परीक्षा का परिणाम 12 अक्तूबर 2026 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार 1,97,408 एडमिट कार्ड का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

SSC GD PET 2026 में कितनी दौड़ लगानी होगी?

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के तहत उम्मीदवारों की दौड़ने की क्षमता और शारीरिक सहनशक्ति का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित दूरी तय समय में पूरी करनी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

उम्मीदवारों की श्रेणी दौड़ की दूरी समय सीमा पुरुष उम्मीदवार 5 किलोमीटर 24 मिनट महिला उम्मीदवार 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड लद्दाख क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवार 1.6 किलोमीटर 7 मिनट लद्दाख क्षेत्र की महिला उम्मीदवार 800 मीटर 5 मिनट

SSC GD PST 2026: शारीरिक मानक क्या निर्धारित हैं?

पीएसटी में उम्मीदवारों की निर्धारित शारीरिक माप की जांच की जाएगी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम मानक इस प्रकार हैं:

शारीरिक मानक पुरुष उम्मीदवार महिला उम्मीदवार न्यूनतम लंबाई 170 सेमी 157 सेमी न्यूनतम छाती 80 सेमी लागू नहीं छाती का फुलाव 5 सेमी लागू नहीं

एडमिट कार्ड में इन जानकारियों की जांच करें

फिजिकल टेस्ट में शामिल होने से पहले उम्मीदवार अपने हॉल टिकट पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और हस्ताक्षर

फिजिकल टेस्ट की तारीख

रिपोर्टिंग का समय

टेस्ट सेंटर का पता

परीक्षा से जुड़े निर्देश

एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती होने पर उम्मीदवार को संबंधित भर्ती प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

SSC GD PET/PST Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। होमपेज या भर्ती सेक्शन में SSC GD Constable PET/PST Admit Card 2026 का लिंक खोजें। संबंधित लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। विवरण सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड खोलें। परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और टेस्ट सेंटर की जानकारी जांचें। हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकाल लें।

PET और PST के बाद क्या होगा?

PET और PST क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। इन परीक्षाओं के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक परीक्षण पास करेंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी चिकित्सा परीक्षण (DME) और दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर केंद्र पहुंचना चाहिए।