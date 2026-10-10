सरकारी नौकरी: टीएचएसटीआई में रिसर्च नर्स और तकनीशियन समेत कई पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा चयन

ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी टीएचएसटीआई, फरीदाबाद ने प्लेसेंटा हेल्थ परियोजना के तहत 33 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। इसमें रिसर्च नर्स, तकनीशियन और फील्ड वर्कर के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। पद के अनुसार उम्मीदवारों को 25,000 रुपये से 38,500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने या इंटरव्यू में पहुंचने से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए।

किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं?

इस भर्ती अभियान में सबसे अधिक 18 पद रिसर्च नर्स के लिए निर्धारित हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 38,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तकनीशियन के 12 पद हैं, जिनके लिए मासिक वेतन 30,000 रुपये निर्धारित है। वहीं, फील्ड वर्कर के तीन पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस तरह कुल रिक्तियों की संख्या 33 है। रिसर्च नर्स के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 24 अक्तूबर 2026 को होगा, जबकि तकनीशियन और फील्ड वर्कर के लिए इंटरव्यू 26 अक्तूबर 2026 को निर्धारित है।

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टीएचएसटीआई भर्ती 2026: एक नजर में

विवरण जानकारी संस्थान का नाम ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पदों के नाम रिसर्च नर्स, तकनीशियन और फील्ड वर्कर कुल पद 33 विज्ञापन संख्या THS/RN/02/2026/10-I मासिक वेतन ₹25,000 से ₹38,500 शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, नर्सिंग में डिप्लोमा, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी, डीएमएलटी या स्नातक आयु सीमा 35 से 50 वर्ष वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 24 अक्तूबर 2026 आवेदन का तरीका सीधे साक्षात्कार के माध्यम से नौकरी का प्रकार परियोजना आधारित आधिकारिक वेबसाइट thsti.res.in

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

रिसर्च नर्स के पद के लिए उम्मीदवार के पास नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा, जैसे सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग, अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तकनीशियन पद के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बीएससी या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। संबंधित अधिसूचना के अनुसार, एक वर्ष के अनुभव के साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं। फील्ड वर्कर पद के लिए दसवीं या बारहवीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र का अनुभव, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या किसी भी विषय में स्नातक की योग्यता का उल्लेख है। अंतिम पात्रता आधिकारिक अधिसूचना से जांचें।

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इंटरव्यू कहां और कब होगा?

रिसर्च नर्स पद के लिए इंटरव्यू 24 अक्तूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

तकनीशियन और फील्ड वर्कर पदों के उम्मीदवारों को 26 अक्तूबर 2026 को पहुंचना होगा।

दिए गए विवरण के अनुसार, अभ्यर्थियों को सुबह नौ बजे तक निर्धारित स्थान पर पहुंचना अनिवार्य है।

इंटरव्यू का स्थान एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, तीसरा मील का पत्थर, फरीदाबाद-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद, हरियाणा है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर तारीख, समय और स्थान की दोबारा पुष्टि कर लें।

सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना भी महत्वपूर्ण है।

आवेदन से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

इंटरव्यू में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को टीएचएसटीआई की आधिकारिक वेबसाइट thsti.res.in पर भर्ती से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना देखनी चाहिए। उपलब्ध जानकारी में अधिसूचना संख्या THS/RN/02/2026/10-I दी गई है। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अनुभव, आयु सीमा और दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों की जांच करें। अपने प्रमाणपत्रों, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां तथा मांगी गई प्रतिलिपियां साथ रखें। भर्ती की प्रक्रिया और आवश्यक आवेदन प्रारूप के संबंध में संस्थान के निर्देशों को प्राथमिकता दें। पद के अनुसार अलग-अलग इंटरव्यू तारीख होने के कारण सही तारीख पर पहुंचना जरूरी है।