राजस्थान ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी: 2756 पदों के लिए 4508 उम्मीदवार पास; अब आगे क्या होगा?

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रिजल्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

अब आगे कौन-सी प्रक्रिया होगी?

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दस्तावेज सत्यापन में क्या करना होगा?

इस भर्ती के तहत वाहन चालक के कुल 2,756 पद भरे जाने हैं। ट्रेड टेस्ट के बाद 4,508 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में दिया गया है, उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन की जांच से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। ध्यान रहे कि ट्रेड टेस्ट में चुने जाने का मतलब अंतिम चयन नहीं है। उम्मीदवारों को भर्ती के अगले सभी चरण पूरे करने होंगे। इसलिए रिजल्ट में अपना रोल नंबर देखने के बाद आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है।1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।2. वेबसाइट पर रिजल्ट या नई भर्ती से जुड़े नोटिस वाले हिस्से में जाएं।3. यहां RSSB Driver Trade Test Result 2026 के लिंक को खोजें।4. रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करते ही पीडीएफ खुल जाएगी।5. पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें।6. अब Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर खोजें।ट्रेड टेस्ट का परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए बोर्ड ने 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवारों को मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। तय तारीख के बाद बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करेगा। इसलिए जिन उम्मीदवारों का नाम सूची में है, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों में गलती होने पर परेशानी हो सकती है।ऑनलाइन आवेदन की जांच पूरी होने के बाद बोर्ड पात्रता और दस्तावेजों का मिलान करेगा। इस दौरान उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए जरूरी प्रमाणपत्र और दूसरे दस्तावेज पेश करने होंगे। इनमें भर्ती के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता से जुड़े प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, इसकी पूरी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक सूचना में देखनी चाहिए। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 20/2024 के तहत हो रही है। वाहन चालक पदों के लिए लिखित परीक्षा 23 नवंबर 2025 को हुई थी और उसका परिणाम 16 जनवरी 2026 को घोषित किया गया था।