एचएएल अप्रेंटिस 2026: ग्रेजुएट और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका, 13 नवंबर तक करें आवेदन, जानें प्रक्रिया

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कोरवा डिवीजन में अप्रेंटिस करने का मौका है। कंपनी ने 2026-27 सत्र के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास उम्मीदवार आज यानी 29 अक्तूबर से आवेदन कर सकत हैं। यह ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा में होगी। इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। उम्मीदवार की उम्र 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग एक साल की होगी। हालांकि, इसे पूरा करने के बाद कंपनी में नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

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