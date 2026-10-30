आरवीयूएनएल जेई परीक्षा: 869 पदों के लिए 29 और 30 नवंबर को एग्जाम, कब आएगा एडमिट कार्ड? देखें शेड्यूल

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने जूनियर इंजीनियर यानी जेई भर्ती परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आधिकारिक सूचना 29 अक्टूबर 2026 को जारी की गई। जूनियर इंजीनियर के 869 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 29 और 30 नवंबर 2026 को होगी। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग शाखा के पद शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोनों तारीखों पर निर्धारित है, जबकि सिविल और मैकेनिकल शाखा की परीक्षा 30 नवंबर को होगी। उम्मीदवार अपनी शाखा के अनुसार परीक्षा की तारीख देख लें।

किस दिन किसकी परीक्षा होगी?

आरवीयूएनएल की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों की परीक्षा 29 और 30 नवंबर को होगी। वहीं, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा 30 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें फिलहाल संभावित हैं। यानी भर्ती विभाग जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव कर सकता है। किसी भी तरह का बदलाव होने पर राजस्थान विद्युत निगमों की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें और अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी जांचते रहें।

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परीक्षा कितनी पालियों में होगी?

जारी जानकारी के अनुसार, परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित तरीके से होगी। इसके लिए दो पालियां तय की गई हैं। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके लिए दोपहर 12:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। दोनों पालियों में परीक्षा की अवधि 120 मिनट यानी दो घंटे रहेगी। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा।

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कितने सवाल और कितने अंक होंगे?

भर्ती से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, जेई की परीक्षा में कुल 140 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। पूरा प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा और इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में संबंधित इंजीनियरिंग शाखा से जुड़े 60 सवाल होंगे, जिनके लिए 120 अंक तय हैं। दूसरे हिस्से में तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, रोजमर्रा का विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित से जुड़े सवाल होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट होगी। गलत जवाबों पर अंक काटने का नियम भी लागू होगा, जिसकी जानकारी आधिकारिक निर्देशों में दी गई है।

चयन कैसे किया जाएगा?

जूनियर इंजीनियर पदों पर उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद परीक्षा के अंक और संभावित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। फिर परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर श्रेणी के अनुसार मेरिट सूची तैयार होगी। तय कटऑफ में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसमें शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की रैंक और उनकी पसंद के आधार पर अलग-अलग बिजली निगमों में पद दिए जाएंगे।

एडमिट कार्ड कब आएगा?

भर्ती से जुड़ी जानकारी की तालिका में प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 20 नवंबर 2026 बताई गई है। हालांकि, 29 अक्टूबर को जारी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी में प्रवेश पत्र की तारीख तय होने की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए उम्मीदवारों को इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि के लिए वेबसाइट देखते रहना चाहिए। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें परीक्षा केंद्र, पाली, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं।