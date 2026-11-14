आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 नवंबर तक भरें फॉर्म; जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 12:35 PM IST
सार
रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आवेदन का मौका है। आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत 1,688 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। 12वीं पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 15 नवंबर है। फॉर्म में सुधार 16 से 25 नवंबर तक होगा।
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विस्तार
रेलवे में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए जरूरी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर तय की गई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 1,688 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती में चार तरह के पद शामिल हैं। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 पद और ट्रेन्स क्लर्क के 188 पद हैं। सभी पदों को वेतन स्तर 2 और 3 के तहत रखा गया है। उम्मीदवार अपनी पसंद के पद और रेलवे क्षेत्र की जानकारी आधिकारिक सूचना में देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। विस्तृत योग्यता की जानकारी भर्ती सूचना में दी गई है।
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रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती में चार तरह के पद शामिल हैं। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 पद और ट्रेन्स क्लर्क के 188 पद हैं। सभी पदों को वेतन स्तर 2 और 3 के तहत रखा गया है। उम्मीदवार अपनी पसंद के पद और रेलवे क्षेत्र की जानकारी आधिकारिक सूचना में देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। विस्तृत योग्यता की जानकारी भर्ती सूचना में दी गई है।
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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। इनमें दसवीं और बारहवीं की अंकतालिका या प्रमाणपत्र, पहचान से जुड़ी जानकारी और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर भी निर्धारित आकार और निर्देशों के अनुसार अपलोड करने होंगे। आवेदन में अपना नाम, जन्मतिथि, पढ़ाई और संपर्क से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आधार से जुड़ी जानकारी का मिलान करने की सलाह दी है। आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दी गई जानकारी से मेल खाने चाहिए।
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