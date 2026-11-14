आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 नवंबर तक भरें फॉर्म; जानें पूरी प्रक्रिया

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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

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आवेदन कैसे करें और सुधार कब होगा?

चयन कैसे होगा और कितनी फीस वापस मिलेगी?

रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती में चार तरह के पद शामिल हैं। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 पद और ट्रेन्स क्लर्क के 188 पद हैं। सभी पदों को वेतन स्तर 2 और 3 के तहत रखा गया है। उम्मीदवार अपनी पसंद के पद और रेलवे क्षेत्र की जानकारी आधिकारिक सूचना में देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। विस्तृत योग्यता की जानकारी भर्ती सूचना में दी गई है।फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। इनमें दसवीं और बारहवीं की अंकतालिका या प्रमाणपत्र, पहचान से जुड़ी जानकारी और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर भी निर्धारित आकार और निर्देशों के अनुसार अपलोड करने होंगे। आवेदन में अपना नाम, जन्मतिथि, पढ़ाई और संपर्क से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आधार से जुड़ी जानकारी का मिलान करने की सलाह दी है। आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दी गई जानकारी से मेल खाने चाहिए।सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं और अपने क्षेत्र का रेलवे भर्ती बोर्ड चुनें। इसके बाद एनटीपीसी भर्ती के आवेदन लिंक पर क्लिक करके नया पंजीकरण करें। मांगी गई जानकारी भरने के बाद पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से प्रवेश करें। अब पूरा आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अपनी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म जमा करें और उसकी प्रति डाउनलोड कर लें। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 नवंबर 2026 है। फॉर्म में गलती होने पर उम्मीदवार 16 से 25 नवंबर तक सुधार कर सकेंगे। हर बदलाव के लिए 250 रुपये देने होंगे।उम्मीदवारों का चयन पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जहां जरूरी हो वहां टाइपिंग जांच, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के आधार पर होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि छूट वाली श्रेणियों के लिए यह 250 रुपये है। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र उम्मीदवारों को शुल्क का कुछ हिस्सा वापस मिलेगा। 500 रुपये जमा करने वालों को 400 रुपये लौटाए जाएंगे। 250 रुपये जमा करने वालों को बैंक शुल्क काटकर लागू राशि वापस मिलेगी। इसलिए बैंक की जानकारी सही भरना जरूरी है।