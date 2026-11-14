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आज जारी होगा एआईबीई 22 का एडमिट कार्ड: 29 नवंबर को परीक्षा, डाउनलोड करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Sat, 14 Nov 2026 08:53 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 08:53 AM IST
सार

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी एआईबीई 22 परीक्षा का एडमिट कार्ड 14 नवंबर 2026 को जारी होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। एआईबीई 22 परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, जरूरी दस्तावेज और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए।
 

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AIBE 22 Admit Card 2026 Hall Ticket to Be Released Today Check Download Steps and Exam Details
AIBE 22 Admit Card 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी एआईबीई 22 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 14 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसलिए उम्मीदवार इसे जारी होने के बाद डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
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एआईबीई 22 परीक्षा कब होगी?

एआईबीई 22 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से कानून के अलग-अलग विषयों से जुड़े कुल 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। इनमें संवैधानिक कानून, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), पारिवारिक कानून, प्रशासनिक कानून, कंपनी कानून, साइबर कानून और श्रम एवं औद्योगिक कानून जैसे विषय शामिल हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के साथ एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े निर्देशों पर भी ध्यान देना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज समय और केंद्र का पता जरूर देख लें।
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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एआईबीई 22 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं। अब होमपेज पर AIBE 22 Admit Card 2026 Download लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से जांचें और डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लें। भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए इसकी प्रिंट कॉपी भी निकाल लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देश देखें।
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एडमिट कार्ड में कौन-सी जानकारी होगी?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियां जांचनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी होगी। इसके अलावा परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता भी दिया जाएगा। प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी होंगे। अगर इनमें कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था से संपर्क करें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी और निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है?

एआईबीई 22 परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी है। इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देश पहले ही पढ़ लेने चाहिए। एआईबीई 22 में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 45 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 40 प्रतिशत तय किए गए हैं। परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
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