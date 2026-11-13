सीआईएसएफ: कांस्टेबल और एएसआई समेत चार भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित, जानें कब कौन से पद का एग्जाम

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने चार भर्ती परीक्षाओं की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 13 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, ये परीक्षाएं 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में ASI/Exe (LDCE)-2023, Constable (Fire)-2024, Constable (Tradesman)-2024 और Constable (Driver & DCPO)-2024 भर्ती शामिल हैं।

विज्ञापन