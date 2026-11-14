सरकारी नौकरी: 14 नवंबर को ऑयल इंडिया और डाक विभाग समेत इन भर्तियों की अंतिम तिथि आज, जल्द करें आवेदन
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 08:04 AM IST
सार
सरकारी और प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। आज 14 नवंबर 2026 को ऑयल इंडिया, भारतीय डाक विभाग और असम के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग में निकली भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके अलावा कैपजेमिनी में फ्रेशर्स के लिए भी आवेदन का आज अंतिम मौका है। जानें पदों की संख्या और आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी।
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विस्तार
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नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज यानी 14 नवंबर 2026 की तारीख काफी अहम है। आज कई सरकारी और प्राइवेट भर्तियों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। इनमें ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारतीय डाक विभाग और असम के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा आईटी कंपनी कैपजेमिनी ने भी फ्रेशर्स के लिए भर्ती निकाली है। इन सभी भर्तियों में पद और योग्यता अलग-अलग हैं। ऐसे में उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती की जरूरी शर्तें जरूर पढ़ लें। आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा।
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कैपजेमिनी में किन युवाओं को नौकरी मिलेगी?
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ऑयल इंडिया में कितने पदों पर भर्ती है?ऑयल इंडिया लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव भर्ती 2026 के तहत कुल 32 पदों को भरा जाना है। इनमें सीनियर ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट और हिंदी ऑफिसर सहित कई पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर यानी आज है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
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इंडिया पोस्ट में किस पद पर भर्ती है?भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के 24 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी। अब आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2026 तय की गई है। यानी इच्छुक उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए आज का ही समय बचा है। स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव जैसी शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से जांच लेनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जरूरी दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।
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