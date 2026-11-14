सरकारी नौकरी: 14 नवंबर को ऑयल इंडिया और डाक विभाग समेत इन भर्तियों की अंतिम तिथि आज, जल्द करें आवेदन

ऑयल इंडिया में कितने पदों पर भर्ती है?

विज्ञापन

इंडिया पोस्ट में किस पद पर भर्ती है?

विज्ञापन

विज्ञापन

असम में कितने पदों पर भर्ती निकली है?

कैपजेमिनी में किन युवाओं को नौकरी मिलेगी?



प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए कैपजेमिनी ने ऑफ-कैंपस भर्ती निकाली है। यह भर्ती 2026 बैच के बीटेक, बीई और एमसीए पास फ्रेशर्स के लिए है। कंपनी गुरुग्राम लोकेशन के लिए नेटवर्क प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के पद पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज रात 11:59 बजे तक है। योग्य उम्मीदवार CampusToDrive पोर्टल के माध्यम से अपनी पात्रता जांच सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले जरूरी योग्यता और नौकरी से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

ऑयल इंडिया लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव भर्ती 2026 के तहत कुल 32 पदों को भरा जाना है। इनमें सीनियर ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट और हिंदी ऑफिसर सहित कई पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर यानी आज है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के 24 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी। अब आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2026 तय की गई है। यानी इच्छुक उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए आज का ही समय बचा है। स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव जैसी शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से जांच लेनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जरूरी दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग (DAHV) ने फील्ड असिस्टेंट (स्टैटिस्टिक्स) और एन्यूमरेटर के कुल 72 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 14 नवंबर 2026 है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, वे तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और दूसरी जरूरी शर्तें जरूर जांच लें। उम्मीदवारों को सलाह है कि फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें और आवेदन जमा होने के बाद उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें।