केपीएससी केएएस 2026: बल्लारी में 15 नवंबर को परीक्षा, 20 केंद्रों पर 12000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की प्रोबेशनर्स ग्रुप A और B प्रतियोगी परीक्षा 15 नवंबर को बल्लारी शहर के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बल्लारी के उपायुक्त के. नागेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 12,004 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी जिला प्रशासन भवन के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई।

बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था

दूसरे स्थानों से परीक्षा देने बल्लारी आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 14 नवंबर को ठहरने की व्यवस्था की गई है।

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महिला अभ्यर्थियों के लिए: कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए: बाबू जगजीवन राम भवन।

इसके अलावा कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KKRTC) ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचाने के लिए अलग-अलग स्थानों से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है।

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परीक्षा केंद्रों पर CCTV और फेस रिकग्निशन से निगरानी

परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी 20 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी होगी। इसके अलावा केंद्रों पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं:

CCTV कैमरे और लाइव वेबकास्टिंग।

अभ्यर्थियों की जांच के लिए फ्रिस्किंग।

फेस रिकग्निशन सिस्टम।

मोबाइल नेटवर्क बाधित करने के लिए जैमर।

पुलिसकर्मियों की तैनाती।

जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र में फोटोकॉपी और इंटरनेट केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है।



जिला पंचायत कार्यालय में NIC के माध्यम से परीक्षा की वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए चार नोडल अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। दिव्यांगता या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले अभ्यर्थियों की सहायता के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा।

250 से अधिक पुलिसकर्मियों समेत सुरक्षा बल तैनात

जिला पुलिस अधीक्षक सुमन डी. पेन्नेकर ने बताया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी जिले में तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और भ्रामक संदेश फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20 परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती इस प्रकार की गई है:

सुरक्षा कर्मी संख्या इंस्पेक्टर 13 पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) 20 हेड कॉन्स्टेबल/पुलिस कॉन्स्टेबल 250 होम गार्ड 150 DySP 2



दोनों DySP परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश

उपायुक्त के. नागेंद्र प्रसाद ने अभ्यर्थियों से परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इन बातों का ध्यान रखें:

परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचें।

एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं।

आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से साथ रखें।

परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच में सहयोग करें।

प्रशासन ने परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद जुबैर एन. भी मौजूद रहे।