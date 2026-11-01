आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2026: 4200+ पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें जारी, जानें पूरी प्रक्रिया

विज्ञापन

परीक्षा की तारीखें क्या हैं?

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र कैसा होगा?

मुख्य परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

कितने पदों पर होगी भर्ती?

आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल-1 की मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए 200 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र के तरीके को ध्यान में रखकर तैयारी करें। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए दोनों चरणों की तैयारी की योजना पहले से बनाना फायदेमंद रहेगा।आईबीपीएस के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक, अधिकारी स्केल-1 की प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को होगी। वहीं, मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी स्केल-1 के 4,256 पदों पर नियुक्ति की जानी है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी के साथ प्रवेश पत्र का इंतजार है। परीक्षा केंद्र, पाली और रिपोर्टिंग समय की जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी।प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र को लेकर अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। कुछ भर्ती वेबसाइटों पर इसे नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों को इसे पक्की तारीख नहीं मानना चाहिए। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से नए अपडेट देखते रहें।अधिकारी स्केल-1 की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे। इनके लिए 80 अंक निर्धारित हैं और परीक्षा पूरी करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। प्रश्नपत्र में रीजनिंग और गणितीय योग्यता से जुड़े सवाल होंगे। हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सवाल हल करते समय सावधानी बरतनी होगी। कम समय में ज्यादा सवाल हल करने के लिए अभ्यास जरूरी है। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुराने प्रश्नपत्र हल करना और समय तय करके अभ्यास करना मददगार हो सकता है।प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को होगी। इसमें कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे और अधिकतम 200 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित है। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी या हिंदी भाषा और गणितीय योग्यता जैसे विषयों से सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए विषयवार तैयारी करनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के बाद तैयारी का समय कम हो सकता है, इसलिए अभी से दोनों चरणों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना बेहतर रहेगा।आईबीपीएस की इस भर्ती प्रक्रिया को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य भर्ती प्रक्रिया के 15वें चरण के तहत आयोजित किया जा रहा है। अधिकारी स्केल-1 के लिए कुल 4,256 पद बताए गए हैं। इस पद को प्रोबेशनरी ऑफिसर या सहायक प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। उम्मीदवारों को चयन के सभी चरणों में सफल होना होगा। परीक्षा और भर्ती से जुड़े बदलावों के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी सूचनाओं को ही सही मानें।