आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2026: 4200+ पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें जारी, जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 01 Nov 2026 03:10 PM IST
सार
आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी स्केल-1 भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी हैं। प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इस भर्ती के तहत कुल 4,256 पद भरे जाएंगे। जानें परीक्षा का समय, प्रश्नों की संख्या और अंक व्यवस्था से जुड़ी पूरी जानकारी।
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विस्तार
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी स्केल-1 यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। इस भर्ती के जरिए कुल 4,256 पद भरे जाने हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के साथ-साथ प्रवेश पत्र से जुड़े अपडेट भी देखते रहना चाहिए।
आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल-1 की मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए 200 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र के तरीके को ध्यान में रखकर तैयारी करें। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए दोनों चरणों की तैयारी की योजना पहले से बनाना फायदेमंद रहेगा।
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आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल-1 की मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए 200 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र के तरीके को ध्यान में रखकर तैयारी करें। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए दोनों चरणों की तैयारी की योजना पहले से बनाना फायदेमंद रहेगा।
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परीक्षा की तारीखें क्या हैं?आईबीपीएस के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक, अधिकारी स्केल-1 की प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को होगी। वहीं, मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी स्केल-1 के 4,256 पदों पर नियुक्ति की जानी है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी के साथ प्रवेश पत्र का इंतजार है। परीक्षा केंद्र, पाली और रिपोर्टिंग समय की जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी।
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