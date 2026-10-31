सरकारी नौकरी: नवंबर की चार बड़ी भर्तियां, 3500 से ज्यादा पदों पर मौका; कौन कर सकता है आवेदन? जानें प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 01 Nov 2026 08:14 AM IST
सार
नवंबर 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 3,574 पदों पर भर्ती का मौका है। परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी में शिक्षक, जबकि उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर आवेदन होंगे। जानें आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा, शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। किस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है, यहां पढ़ें।
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विस्तार
नवंबर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चार बड़ी भर्तियों में आवेदन का मौका है। इनमें परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (AEES) के शिक्षक पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भर्ती और संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती शामिल हैं। इन चारों भर्तियों में कुल 3,574 पद हैं। इनमें कुछ पदों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता जरूरी है, तो कुछ के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) का स्कोर कार्ड मांगा गया है। आवेदन की तारीखें अलग-अलग हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते तैयारी करनी चाहिए।
AEES+2
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AEES में कितने पदों पर भर्ती?परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (AEES) ने भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 254 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें प्रिंसिपल के 4, वाइस प्रिंसिपल का 1, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 27, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 102, लाइब्रेरियन के 13, प्राइमरी टीचर (PRT) के 89, संगीत शिक्षक के 10 और बालवाटिका शिक्षक के 8 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 रात 11:50 बजे है।
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कौन कर सकता है AEES भर्ती में आवेदन?इस भर्ती में हर पद के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। PGT पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और बीएड जैसी योग्यता मांगी गई है। TGT पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, बीएड और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पेपर-2 की योग्यता जरूरी है। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए भी निर्धारित शैक्षणिक और शिक्षक प्रशिक्षण की शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ तय अनुभव भी जरूरी है।
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