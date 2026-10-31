सरकारी नौकरी: नवंबर की चार बड़ी भर्तियां, 3500 से ज्यादा पदों पर मौका; कौन कर सकता है आवेदन? जानें प्रक्रिया

AEES में कितने पदों पर भर्ती?

विज्ञापन

कौन कर सकता है AEES भर्ती में आवेदन?

विज्ञापन

विज्ञापन

AEES भर्ती में कितना लगेगा शुल्क?

UPSSSC की मैकेनिकल जेई भर्ती में कितने पद?

मैकेनिकल जेई के लिए कौन योग्य है?

UPSSSC इलेक्ट्रिकल जेई के कितने पद?

इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्या योग्यता चाहिए?

UPSSSC की 1,784 पदों पर भर्ती कब शुरू होगी?

कौन कर सकता है आवेदन?

परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (AEES) ने भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 254 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें प्रिंसिपल के 4, वाइस प्रिंसिपल का 1, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 27, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 102, लाइब्रेरियन के 13, प्राइमरी टीचर (PRT) के 89, संगीत शिक्षक के 10 और बालवाटिका शिक्षक के 8 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 रात 11:50 बजे है।AEES+2इस भर्ती में हर पद के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। PGT पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और बीएड जैसी योग्यता मांगी गई है। TGT पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, बीएड और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पेपर-2 की योग्यता जरूरी है। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए भी निर्धारित शैक्षणिक और शिक्षक प्रशिक्षण की शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ तय अनुभव भी जरूरी है।AEES भर्ती में सामान्य और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को कुल 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें 750 रुपये आवेदन शुल्क और 250 रुपये प्रक्रिया शुल्क शामिल हैं। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट है, लेकिन उन्हें 250 रुपये प्रक्रिया शुल्क देना होगा। इसके अलावा लागू जीएसटी भी लिया जाएगा। चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। पद के अनुसार इसके बाद कौशल परीक्षा या साक्षात्कार लिया जाएगा।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल मुख्य परीक्षा 2026 के तहत 1,156 पदों पर भर्ती निकाली है। इसका विज्ञापन संख्या 24-Exam/2026 है। ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक फॉर्म भरने के साथ शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन में सुधार और शुल्क के मिलान की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की गई है। इस भर्ती में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं के पद शामिल हैं।इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित पद के अनुसार मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या दूसरी संबंधित शाखा में मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन में पद के अनुसार योग्यता देखनी चाहिए। आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपये रखा गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को UPSSSC की वेबसाइट पर जाकर PET 2025 के पंजीकरण नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए पहचान की पुष्टि करके फॉर्म भरना होगा।उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 380 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 25-Exam/2026 के तहत निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 27 नवंबर 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे। फॉर्म में सुधार और शुल्क के मिलान की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है। कुल पदों में सामान्य वर्ग के 177, अन्य पिछड़ा वर्ग के 85, अनुसूचित जाति के 78, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 33 और अनुसूचित जनजाति के 7 पद शामिल हैं।इलेक्ट्रिकल जेई भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का PET 2025 में शामिल होना और वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा मांगा गया है। कुछ पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता भी जरूरी हो सकती है। आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु 18 या 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है। चयन PET 2025 के आधार पर छंटनी, मुख्य लिखित परीक्षा और दस्तावेज जांच के जरिए होगा।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तर) मुख्य परीक्षा 2026 के तहत 1,784 पदों पर भर्ती निकाली है। इसका विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 है। आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होगी और 1 दिसंबर 2026 तक चलेगी। शुल्क के मिलान और आवेदन में बदलाव के लिए उम्मीदवारों को 8 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इस भर्ती में स्टोरकीपर, फार्म क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन और दूसरे पद शामिल हैं।इस भर्ती में मुख्य रूप से 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए अवसर हैं। हालांकि, कुछ पदों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता या दूसरी जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार का UPSSSC PET 2025 में शामिल होना और उसके पास आयोग की ओर से जारी वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। PET के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चुना जाएगा। आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपये है। आयु सीमा और पद के हिसाब से जरूरी योग्यता की जानकारी भर्ती विज्ञापन में दी गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए।