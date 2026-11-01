डीआरडीओ में 195 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती: स्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन, अंतिम तिथि आज
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 01 Nov 2026 10:27 AM IST
सार
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) में अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका जल्द खत्म होने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 1 नवंबर 2026 है।
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विस्तार
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) में अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से चल रही है। अब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है। यानी आज आवेदन का अंतिम दिन है। इस भर्ती में तीन तरह के पद हैं। इनमें स्नातक अप्रेंटिस के 50, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 30 और आईटीआई अप्रेंटिस के 115 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस भर्ती में सबसे ज्यादा 115 पद आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। वहीं, इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीई या बीटेक करने वालों के लिए 50 पद हैं। डिप्लोमा धारकों के लिए 30 सीटें तय की गई हैं। इस तरह कुल 195 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। सभी पद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत में हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक साल होगी। चयनित उम्मीदवारों को सरकार के तय नियमों के अनुसार हर महीने मानदेय यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा।
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इस भर्ती में सबसे ज्यादा 115 पद आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। वहीं, इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीई या बीटेक करने वालों के लिए 50 पद हैं। डिप्लोमा धारकों के लिए 30 सीटें तय की गई हैं। इस तरह कुल 195 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। सभी पद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत में हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक साल होगी। चयनित उम्मीदवारों को सरकार के तय नियमों के अनुसार हर महीने मानदेय यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा।
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कौन कर सकता है आवेदन?ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा जरूरी है। वहीं, आईटीआई अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता नियमित विद्यार्थी के रूप में पूरी की होनी चाहिए। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, संबंधित परीक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक या 7.5 सीजीपीए जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2026 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
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