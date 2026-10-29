गुमला: सिविल कोर्ट में चपरासी के पदों पर भर्ती, 10वीं पास को 56,900 रुपये तक मासिक वेतन; बिना परीक्षा होगा चयन

कोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सिविल कोर्ट गुमला में भर्ती का अवसर है। कोर्ट ने चपरासी/आदेशपाल के 17 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी किया है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजना होगा। नोटिस के मुताबिक 20 नवंबर 2026 तक आवेदन निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

विज्ञापन

Gumla Civil Court Peon Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती का नाम सिविल कोर्ट चपरासी भर्ती 2026 कोर्ट सिविल कोर्ट गुमला पद का नाम चपरासी/आदेशपाल कुल रिक्तियां 17 विज्ञापन संख्या 01/2026 आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास वेतनमान ₹18,000 - ₹56,900 पे लेवल लेवल-01 चयन प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू आवेदन का माध्यम ऑफलाइन

चपरासी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है?

चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार शामिल हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती की पात्रता और आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को भारत का नागरिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती विवरण के अनुसार, आपराधिक मामले में वांछित या सजा प्राप्त उम्मीदवारों से संबंधित शर्तें भी लागू होंगी। विवाहित उम्मीदवारों के लिए एक से अधिक जीवित पत्नी होने से संबंधित शर्त का भी उल्लेख किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?

उम्मीदवार की आयु की गणना 15 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार है:

उम्मीदवार की श्रेणी अधिकतम आयु सामान्य पुरुष उम्मीदवार 35 वर्ष महिला उम्मीदवार 38 वर्ष एससी/एसटी पुरुष और महिला उम्मीदवार 40 वर्ष

न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में अपनी श्रेणी के अनुसार आयु संबंधी नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

कितना मिलेगा वेतन?

सिविल कोर्ट गुमला में चपरासी/आदेशपाल के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-01 के तहत ₹18,000 से ₹56,900 का वेतनमान दिया जाएगा। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए अवसर हो सकती है जो 10वीं पास हैं और न्यायालय में नौकरी करना चाहते हैं।

क्या लिखित परीक्षा होगी?

भर्ती विवरण के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसमें चयन प्रक्रिया को केवल लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं बताया गया है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चयन से संबंधित आगे की जानकारी कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा या इंटरव्यू की तारीख और अन्य निर्देशों के लिए आधिकारिक अपडेट देखते रहना चाहिए।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

ऑफलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। आवेदन विवरण के अनुसार, इनमें शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र, पहचान और पते की जानकारी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। यदि उम्मीदवार पहले से किसी संस्थान या विभाग में कार्यरत है, तो उसे संबंधित निर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी संलग्न करना होगा। आवेदन के साथ घोषणा पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो देना भी जरूरी बताया गया है।

चपरासी भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

सिविल कोर्ट गुमला की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले सिविल कोर्ट गुमला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 खोलें और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसमें मांगी गई जानकारी भरें। अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें। पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, आयु, स्थायी पता, पत्राचार का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी दर्ज करें। अपनी श्रेणी और लिंग सहित अन्य आवश्यक विवरण भरें। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो लागू निर्देशों के अनुसार एनओसी संलग्न करें। घोषणा पत्र पर आवश्यक जानकारी भरें और सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां लगाएं। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, अपना नाम और श्रेणी साफ अक्षरों में लिखें। आवेदन को डाक, स्पीड पोस्ट या स्वयं जाकर निर्धारित पते पर जमा करें।

आवेदन कहां भेजना होगा?

भर्ती विवरण में दिया गया आवेदन का पता इस प्रकार है:



सेवा में,

प्रभारी न्यायाधीश,

व्यवहार न्यायालय, गुमला,

झारखंड - 835207



आवेदन अंतिम तारीख से पहले पहुंचाना जरूरी है। नोटिस के मुताबिक 20 नवंबर 2026 तक आवेदन निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए।