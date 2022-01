{"_id":"61ef86bbd8c6bf26c230dafa","slug":"uptet-exam-2022-what-kind-of-questions-have-been-asked-in-the-up-teacher-eligibility-test-read-here-the-complete-analysis-of-the-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPTET Exam 2022 : यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस तरह के पूछे गए हैं सवाल, यहां पढ़ें एग्जाम का पूरा एनालिसिस","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार उत्तर प्रदेश अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) अपने नए शेड्यूल के मुताबिक, 23 जनवरी को सम्पन्न कराई जा चुकी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी को इस एग्जाम की प्रोविजनल आन्सर-की जारी की जा सकती है।



UPTET Question Paper 2022 PDFs - Download Now कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 23 जनवरी को अपने निर्धारित परीक्षाकार्यक्रम के अनुसार बेहद ही सुगमता के साथ सम्पन्न करा ली गई है। युवाओं के मन में इस एग्जाम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जोकि अब खत्म हो चुके हैं। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि इस बार प्रश्नपत्र में पूछे गए सवालों में काफी बदलाव देखने को मिला है। पिछले पेपर की तुलना में पुन: परीक्षा में कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि, सभी पेपर सेट का मूल्यांकन एकसमान रूप से किया जाएगा। इस एलिजिबिल्टी टेस्ट से जुड़ी किसी भी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को यूपीपीईबी की वेबसाइट पर विज़िट करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी TET की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट्सकर सकते हैं।

एग्जाम में किस तरह के पूछे गए हैं सवाल

1. शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन-सा है?

a. द्रुतगामी विकास का नियम है।

b. अनियमित विकास का कौन नियम।

c. मानसिक विकास से भिन्नता का नियम।

d. कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियाम।

2. बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं?

a. शारीरिक तत्व।

b. सामाजिक परिवेशजन्म तत्व।

c. आर्थिक तत्व।

d. वंशानुगत तत्व।

3. मूल प्रवृतियों को चौदह प्रकार से ............ ने वर्गीकृत किया है?

a. थॉर्नडाइक ।

b. मैकडूगल।

c. ड्रेवर।

d. वुडवर्थ।

4. कोहलर अपने सिद्धांत से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम -

a. जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है।

b. एक स्वतंत्र क्रिया है।

c. समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है।

d. मालव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है।

5. ‘कोटोपाक्सी’ एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अवस्थित है?

a. एण्डीज में।

b. हवाई में।

c. सिसिली में।

d. रॉकीज में।

जान लें कब आयेगा रिजल्ट

UPTET का आयोजन 23 जनवरी को सम्पन्न कराया जा चुका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों की प्रोविजनल आंसर-की 27 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार फरवरी की पहली तारीख तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। यानि अभ्यर्थियों को अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए महज चार से पाँच दिनों का समय ही मिलेगा। इन सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद 23 फरवरी 2022 को फाइनल आंसर- की जारी कर दी जाएगी। इसी अंतिम कुंजी के आधार पर 25 फरवरी 2022 को अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।

