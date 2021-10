{"_id":"616568028ebc3e056874dbc2","slug":"upsssc-pet-result-2021-waiting-for-the-pet-result-is-getting-heavy-every-moment-for-the-aspirants-commission-has-also-started-its-preparation-actively-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET Result 2021: PET रिजल्ट के इंतजार का एक-एक पल हो रहा भारी तो फिक्र ना करें क्योंकि आयोग ने शुरू कर दी है जोर-शोर से इसकी तैयारी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 12 Oct 2021 04:19 PM IST

सार UPSSSC PET Result 2021: उत्तर प्रदेश में लेखपाल समेत कई सरकारी नौकरियों के लिए इस साल से PET अनिवार्य कर दिया गया है। यही वजह है कि राज्य में कई पदों पर भर्ती शुरू करने से पहले PET के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। खबरे हैं कि इसका रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।



उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए लागू की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के रिजल्ट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PET का रिजल्ट इस महीने जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आयोग की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन लेखपाल समेत कई सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पीईटी का रिजल्ट आना जरूरी है। यही वजह है कि आयोग जोर-शोर से इसका रिजल्ट जारी करने की तैयारियों मेंजुटा है।ये परीक्षा 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और करीब 17 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अगर आप भी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in विजिट करते रहें। अगर आपने भी PET में हिस्सा लिया है और अब आप लेखपाल भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E-Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।PET 24 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की गई थी और आयोग पहले ही इस परीक्षा की पहली और दूसरी पाली के प्रश्नपत्रों की मास्टर आंसरकी जारी कर चुका था। आयोग ने 31 अगस्त को वेबसाइट पर लिंक जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति की मांग की थी। प्राप्त आपत्तियों में प्रश्नपत्र के कुछ सवालों और उनके जवाबों में गलतियां पाईं गईं थी जिसके निपटारे के बाद आयोग ने 5 अक्टूबर 2021 को संशोधित आंसर-की जारी की थी। आयोग ने संशोधित आंसर की जारी करते हुए बताया था कि दूसरी पाली के पेपर में 3 सवालों में गलतियां पाई गई हैं। इसके अलावा पहले प्रश्न के विकल्प 1 में भी बदलाव किया गया है। आयोग ने यह भी बताया है कि परीक्षा की दूसरी शिफ्ट के गलत पाए गए प्रश्नों को हल करने वाले उम्मीदवारों को प्रश्नों के पूरे अंक दिए जाएंगें। साथ ही उन प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाएगी।PET की आंसर-की के जारी होने से पहले कई मीडिया रिपोर्टों में बताया था कि पीईटी का रिजल्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। लेकिन पीईटी की पहली आंसर- की जारी होने के बाद प्रश्नपत्र में कुछ गलतियां पाईं गईं जिसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की गई। यही वजह है कि पीईटी का रिजल्ट तय समय पर जारी नहीं हो सकता। हालांकि खबर है कि आयोग ने सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अब पीईटी का फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की तैयारियां हो रही हैं।घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त यूपी लेखपाल, NDA&NA, SSC GD, UP SI, SSC MTS समेत कई परिक्षाओं की तैयारी के लिए एक्सपर्ट और वर्षो के अनुभव रखने वाले फैकल्टीज के मार्गदर्शन में कोर्स चलाया जा रहा है। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री ई-बुक्स, करेंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जैसी अन्य कई सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।