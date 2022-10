{"_id":"634962c6f2ade001ab66faf3","slug":"upsssc-pet-2022-in-which-situation-your-marks-deducted-in-pet-exam-know-what-is-the-whole-thing-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2022 : पीईटी परीक्षा में किस स्थिति में काटे जा सकते हैं आपके मार्क्स, जानिए क्या है पूरी बात?","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राज्य में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2022 का आयोजन 15 और 16 अक्तूबर 2022 को किया जाएगा। यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि UPSSSC पिछले साल से राज्य में PET का आयोजन कर रही है और इसके स्कोरकार्ड की वैलिडिटी एक साल तक रहती है। राज्य में पहली बार PET 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी तथा इसका स्कोरकार्ड 28 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया था। PET 2021 का स्कोरकार्ड 27 अक्तूबर 2022 तक वैलिड है और इसके बाद की UPSSSC की ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को PET 2022 के स्कोरकार्ड की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप सफलता डॉट कॉम पर चल रहे कई खास बैच और फ्री कोर्सेस की मदद ले सकते हैं। यहां पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स विषय के लिए भी कई फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप इस- Download Now लिंक पर क्लिक कर इन फ्री क्लासेस की मदद ले सकते हैं और सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा सकते हैं।PET में सभी अभ्यर्थियों को समान मौका देने के लिए आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। दरअसल अलग-अलग शिफ्ट्स में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में मार्क्स के असमान वितरण को रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। इस व्यवस्था में एक फॉर्मूले के तहत जिस शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं, उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है और जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न आते हैं उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों का कुछ मार्क्स काट लिया जाता है। इससे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में समान रूप से मौका मिलता है। PET 2022 के लिए जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जानी है। इसलिए अगर आपकी शिफ्ट में आसान प्रश्न आये होंगे तो आपके कुछ मार्क्स काटे भी जा सकते हैं और अगर आपकी शिफ्ट में कठिन प्रश्न आये होंगे तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं।UPSSSC द्वारा 27 अक्तूबर 2022 से पहले निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में अभ्यर्थी PET 2021 के स्कोरकार्ड के आधार पर हिस्सा लेंगे और इसके बाद की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को PET 2022 के स्कोरकार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग PET 2021 के स्कोरकार्ड की वैलिडिटी खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर PET 2022 का भी रिजल्ट और स्कोर कार्ड जारी कर सकती है।अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद अब तक सफल नहीं हो सके हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम के कोर्सेस का हिस्सा जरूर बनें। सफलता इस वक्त UPSSSC PET, SBI क्लर्क, SBI पीओ, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के साथ SSC और रेलवे की विभिन्न भर्तियों के लिए बैच और फ्री कोर्सेस चला रहा है। इन कोर्सस में दिल्ली की एक्सपर्ट फैकल्टी छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इन कोर्सेस से जुड़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की घर बैठकर कम्प्लीट तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप सफलता डॉट कॉम की वेबसाइट पर विजिट या अपने फोन मेंडाउनलोड कर इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।