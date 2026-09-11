यूपीएसएसएससी: आ गया यूपी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट, अगले दौर के लिए 28409 अभ्यर्थी चयनित, कितनी गई कटऑफ?

UPSSSC UP Lekhpal Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम 11 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। यह भर्ती राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 7,994 लेखपाल पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में दस्तावेज सत्यापन के अगले चरण के लिए चुना गया है।

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