यूपीएसएसएससी: वन रक्षक मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, सिर्फ इस तारीख तक कर पाएंगे डाउनलोड
UPSSSC Forest Guard And Forester Mains Answer Key: यूपीएसएसएससी ने वन रक्षक मुख्य परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
विस्तार
UPSSSC Forest Guard Answer Key: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने विज्ञापन संख्या-12-परीक्षा/2026 के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं।
708 पदों के लिए हुई थी मुख्य परीक्षा
- वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के कुल 708 रिक्त पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा 27 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई थी।
- अब आयोग ने इसी लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देखकर अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
5 अक्तूबर तक वेबसाइट पर रहेगी उत्तर कुंजी
यूपीएसएसएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 5 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। यानी अभ्यर्थियों के पास उत्तर कुंजी देखने और अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए निर्धारित समय है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक के माध्यम से प्रोविजनल उत्तर कुंजी देख सकते हैं।
आगे क्या होगा?
यह प्रोविजनल उत्तर कुंजी है। अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों का मिलान करते समय प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी को ध्यान से देखना चाहिए। आयोग की ओर से आगे परिणाम और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
ऐसे देखें आंसर-की
- सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी लिंक पर जाएं।
- प्रोविजनल उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें।
- उत्तर कुंजी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर लें।