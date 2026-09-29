यूपीएसएसएससी: वन रक्षक मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, सिर्फ इस तारीख तक कर पाएंगे डाउनलोड

UPSSSC Forest Guard Answer Key: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने विज्ञापन संख्या-12-परीक्षा/2026 के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

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