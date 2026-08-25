यूपी आबकारी सिपाही भर्ती: मुख्य परीक्षा की तारीख जारी, सितंबर में इस दिन एग्जाम; 32891 अभ्यर्थी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 की तारीख जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, मुख्य लिखित परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

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यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2026 के तहत आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए सीमित समय बचा है। ऐसे में अब पढ़ाई के साथ रिवीजन और अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।