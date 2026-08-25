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इमरान खान पर पूर्व क्रिकेटर माइकल एथरटन ने किया बड़ा दावा, 21 पूर्व कप्तानों ने लिखी चिट्ठी

अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Tue, 25 Aug 2026 08:01 PM IST
Former cricketer Michael Atherton makes a big claim about Imran Khan!
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 में अपनी कप्तानी में देश को विश्व कप जिताने वाले इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में 2023 से जेल में बंद इमरान खान की खराब होती तबीयत के बीच अब दुनिया के अलग-अलग देशों के 21 पूर्व क्रिकेट कप्तान उनके समर्थन में सामने आए हैं। इन पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखकर इमरान खान को बेहतर और जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है।

इस अपील में भारत के तीन दिग्गज पूर्व कप्तान भी शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर ने भी इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई है। खास बात यह है कि कपिल देव और सुनील गावस्कर इमरान खान के साथ लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट के मैदान पर जिन खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, वही खिलाड़ी अब जेल में बंद अपने पुराने साथी के स्वास्थ्य के लिए आवाज उठा रहे हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर माइकल एथरटन भी इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व कप्तानों में शामिल हैं। एथरटन ने एक पॉडकास्ट में इस अपील की वजह बताते हुए कहा कि यह इमरान खान के लिए एक इंसानी अपील थी, ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। उनके मुताबिक, वह और नासिर हुसैन उन 21 पूर्व कप्तानों में शामिल थे, जिन्होंने इस संबंध में दूसरा पत्र भेजा है।

एथरटन ने इमरान खान की स्थिति पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान सरकार पर भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार ने इमरान को लगभग खत्म करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की चीजों को छिपाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

वहीं, कपिल देव ने भी इमरान खान के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के क्रिकेटरों को इस मामले में बोलने के लिए दोष नहीं देते, क्योंकि उन्हें वहीं रहना है। लेकिन वह अपने पुराने दोस्त का समर्थन जरूर करना चाहते हैं, जिसके साथ उन्होंने क्रिकेट खेला और जिसे वह पसंद करते थे।

कपिल देव ने इस बात पर जोर दिया कि मामला इमरान खान के राजनीतिक विचारों या आरोपों का नहीं, बल्कि एक कैदी के साथ मानवीय व्यवहार का है। उन्होंने कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन किसी भी कैदी को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।

कपिल ने यह भी कहा कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताने वाले कप्तान भी रहे हैं। इसलिए पूर्व क्रिकेटरों की मांग केवल इतनी है कि उन्हें सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

दरअसल, इमरान खान की सेहत को लेकर लंबे समय से उनके समर्थक और परिवार चिंता जताते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने का दावा किया गया है। इसी के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गजों की यह अपील सामने आई है।

हालांकि, इमरान खान के स्वास्थ्य और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं को लेकर पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक पक्ष इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 21 पूर्व कप्तानों की सामूहिक अपील ने इस मुद्दे को क्रिकेट के मैदान से निकालकर एक मानवीय सवाल में बदल दिया है।

जिस इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब दिलाया था, आज उसी खिलाड़ी की सेहत के लिए दुनिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सरकार इन पूर्व कप्तानों की अपील पर गौर करते हुए इमरान खान को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी?
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