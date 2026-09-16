फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSSSC Bheshajik Ayurvedic Mains Admit Card 2026 Released, Check Download Steps

यूपीएसएसएससी: 1002 पदों वाली भेषजिक भर्ती की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 06:33 PM IST
सार

UPSSSC Bheshajik Ayurvedic Mains Admit Card: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भेषजिक (आयुर्वेदिक) मुख्य परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 1002 पदों के लिए होने वाली परीक्षा 20 सितंबर को है। अभ्यर्थी 16 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
 

विज्ञापन
UPSSSC Bheshajik Ayurvedic Mains Admit Card 2026 Released, Check Download Steps
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

UPSSSC Pharmaceutical Ayurvedic Mains Admit Card: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से भेषजिक (आयुर्वेदिक) मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन भेषजिक (आयुर्वेदिक) के 1002 रिक्त पदों पर चयन के लिए होगी।

विज्ञापन


आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड कर सकेंगे?

  • आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी 16 सितंबर 2026 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके लिए उन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध प्रवेश पत्र संबंधी लिंक पर जाना होगा। वहां मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
  • अभ्यर्थी आयोग के अधिकृत एंड्रॉयड मोबाइल एप और अपने पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

परीक्षा केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखना होगा?

  • अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।
  • परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज परीक्षा केंद्र, तारीख, समय तथा अन्य निर्देशों की जांच कर लें।
विज्ञापन

क्या शुल्क जमा करना जरूरी है?

  • हां। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
  • इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है, उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले शुल्क संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पहले जारी हो चुकी थी परीक्षा जनपद की सूचना

  • मुख्य परीक्षा के संबंध में आयोग ने इससे पहले 11 सितंबर 2026 को परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण अपनी वेबसाइट पर जारी किया था।
  • अब आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में संबंधित अभ्यर्थी समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसमें दिए गए सभी निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें।

प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • विवरण जमा करने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
  • भविष्य की जरूरत के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed