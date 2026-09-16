यूपीएसएसएससी: 1002 पदों वाली भेषजिक भर्ती की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSSSC Pharmaceutical Ayurvedic Mains Admit Card: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से भेषजिक (आयुर्वेदिक) मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन भेषजिक (आयुर्वेदिक) के 1002 रिक्त पदों पर चयन के लिए होगी।

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आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।