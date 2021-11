UP SI Exam Date 2021 Out: इंतजार खत्म, यूपी में 9,534 पदों के लिए 12 नवंबर से परीक्षा, इस तारीख से जारी होंगे एडमिट कार्ड

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा प्रदेश में सब इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर पीएसी और अगिनशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों को भरने के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया लगभग तीन महीने पहले पूरी कराई गई थी जिसके बाद से अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। दरअसल इस भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर महीने में ही होने वाली थीं लेकिन कुछ कारणों की वजह से UPPRPB को यह परीक्षा टालनी पड़ी। हालांकि अब परीक्षा की तारीखें सामने आ गई हैं। इन पदों के लिए परीक्षाएं तीन चरणों में कराई जाएंगी जिनमें पहले चरण की परीक्षा 12 से 17 नवंबर, दूसरे चरण की 19 से 14 नवंबर और तीसरे चरण की परीक्षा 27 नवंबर से दो दिसंबर के बीच होंगी। अगर आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी का आकलन करने और कंप्लीट रिवीजन के लिए सफलता के FREE UP Police SI Course - Join Now और फ्री मॉक टेस्ट की सहायता ले सकते हैं।