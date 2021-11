{"_id":"61861dd8f7fe0563192753ea","slug":"up-si-exam-2021-these-important-questions-can-be-asked-from-ipc-and-crpc-topics-do-practice-them-once-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP SI Exam 2021: IPC और CRPC टॉपिक्स से पूछे जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण सवाल, एक बार जरूर कर लें इनकी प्रैक्टिस","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा यूपी-SI भर्ती के अंतर्गत 9,534 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। अब इन पदों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।



उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की 9,534 पदों पर होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखें जारी हो चुकी हैं ये एग्जाम प्रदेशभर के 13 जिलों में बने 92 एग्जाम सेंटर्स पर तीन पालियों में कराया जाएगा। इस परीक्षा के पूर्ण होने में कुल 18 दिनों का समय लगेगा। कंप्यूटर आधारित इस एग्जाम का पहला चरण 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि यूपीएसआई की इस लिखित परीक्षा में IPC व CRPC टॉपिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्सर उम्मीदवारों को ये विषय बाकी की तुलना में नया लगता है और इनकी तैयार करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में हम अभ्यर्थियों की मदद के लिए इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण सवाल साझा कर रहे हैं जिनकी मदद से अभ्यर्थी इस बात का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरह के सवालों का खूब अभ्यास करना चाहिए।

IPC व CRPC से कुछ महत्वपूर्ण सवाल

1. भारतीय दण्ड संहिता में कौन-सी धारा से लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है?

a). धारा-268 ✓

b). धारा-283

c). धारा-289

d). धारा-269

2. ‘अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यता: एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है’ यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड सटीफेन्स के बाद में किसके द्वारा की गई थी?

a). लार्ड ऐक्टन

b). लार्ड कोलरीज ✓

c). लार्ड पोलक

d). लार्ड डेनमैन

3. यह कब कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है?

a). किसी व्यक्ति को उकसाता है।

b). अन्य व्यक्तियों के साथ षडयंत्र से सम्मिलित होता है।

c). किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

d). सभी ✓

4. भारतीय दण्ड संहिता के अंतगर्त एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है।

a). 7 वर्ष से कम।

b). 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम। ✓

c). 7 का हो।

d). 12 वर्ष से कम हो।

5. एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। शिक्षक ने दण्ड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है?

a). धारा-354

b). धारा-323

c). धारा-509

d). कोई अपराध नहीं ✓

6. भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में ‘प्रछन्न गृह-अतिचार’ को परिभाषित किया गया है।

a). धारा-441

b). धारा-442 ✓

c). धारा-443

d). धारा-444

