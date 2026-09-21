यूपी: प्राचार्य भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 24 सितंबर को होगी चयन परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी

आयोग ने बताया है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना 14 सितंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के तहत आवेदन किया है, वे आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से परीक्षा जनपद की जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना स्क्रीन पर देखी जा सकेगी।