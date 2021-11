UP Police (SI) Exam 2021: यूपी एसआई की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये प्रश्न, एग्जाम सेंटर में प्रवेश से पहले जरुर करें इनका अभ्यास

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के फेज-2 की शुरूआत हो चुकी है, जोकि 25 नवंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे चरण की परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी और 2 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इन एग्जाम के लिए बनाए गए परीक्षाकार्यक्रम में 3 दिसंबर 2021 को एक अतिरिक्त दिन के रूप में सुरक्षित रखा गया है। ताकि किसी परीक्षा के रद्द होने या किसी कारणवश एग्जाम को टाले जाने की स्थिति में, उन एग्जाम को 3 दिसंबर को सम्पन्न कराया जा सके। इस आर्टिकल में पिछली एसआई भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा में पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों को साझा किया गया है। इसके अलावा सफलता डॉट कॉम की एक्सपर्ट फैकल्टी ने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत की है। इन मॉक टेस्ट का अभ्यास करके अभ्यास करके प्रतियोगी अभ्यर्थी फेज-2 व फेज-3 के एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और आसानी से अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। इस निशुल्क बैच को ज्वॉइन करने के लिए स्टूडेंट्स को तुरंत सफलता के FREE UP Police SI Course- Join Now कोर्स बैच को ज्वॉइन कर लेना चाहिए।