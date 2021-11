UP Police SI Exam: 9,534 पदों के लिए होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा में अर्थव्यवस्था विषय से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, एग्जाम में बैठने से पहले जरूर कर लें इनका अभ्यास

उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों पर होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा की शुरूआत 12 नवंबर 2021 से हो चुकी है जो दो दिसंबर 2021 तक तीन चरणों में सम्पन्न कराई जाएगी। यह परीक्षा 15 जिलों में बनाए गए परीक्षा-केंद्रों में कुल 54 पालियों में हो रही है। एसआई समेत कई अन्य पदों के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि एग्जाम में करेंट अफेयर्स के सवालों में कई सवाल केवल देश की आर्थिक गतिविधियों से पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस आर्टिकल में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल साझा किए जा रहे हैं, जो उम्मीदवारों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। वहीं, बाकी बचे दिनों में इस परीक्षा के कम्पलीट रिवीजन के लिए आप सफलता के FREE UP Police SI Course- Join Now की सहायता ले सकते हैं।1. क्या है आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व इसके लाभ?उत्तर. RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह योजना अपने ग्राहकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। निवेशक आसानी से RBI के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव भी कर सकेंगे।2. रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?उत्तर. एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। इस योजना का केंद्रीय विषय अपने सभी ग्राहकों को उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ, 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है। इस योजना के तहत, सभी ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा।3. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है?उत्तर. रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 01 करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।4. कौन हैं गीता गोपीनाथ? इन दिनों क्यों चर्चा में हैं।उत्तर. गीता गोपीनाथ जनवरी, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में बतौर मुख्य अर्थशास्त्री शामिल हुई थीं। वैश्विक वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार,उनकी मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ देंगी और प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापिस लौट जाएंगी।