{"_id":"6087f090f401715d3f5819dc","slug":"up-police-si-asi-exam-2021-do-you-want-to-apply-for-various-vacancies-in-uttar-pradesh-police","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police (SI) & ASI Exam 2021: \u092f\u0942\u092a\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0922\u0947\u0930\u094b\u0902 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940\u0902 \u0907\u0902\u0924\u091c\u093c\u093e\u0930, \u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a\u0928\u0947 \u0906\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e?","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

UP Police (SI) & ASI Exam 2021: यूपी पुलिस में ढेरों नौकरियां कर रहीं इंतज़ार, क्या आपने आदेन कर दिया?

Media Solution Initiative Published by: वर्तिका तोलानी Updated Tue, 27 Apr 2021 04:38 PM IST

सार उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (UP Police SI Recruitment) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (UP POLICE ASI RECRUITMENT) पदों पर नौकरियां निकाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police Jobs) के लिए आवेदन नहीं किया है वो 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

आज भी देश में लाखों नौजवान मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों की जगह पुलिस में नौकरी करने का सपना देखते हैं क्या आपने सोचा है ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी सिर्फ़ वेतन ही नहीं देती बल्कि उन्हें ठाठ-बाट, रुतबा और समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों युवा पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन देते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, बाकी पेशों से अलग इस नौकरी में उन्हें अपने समाज की सेवा करने का मौका भी मिलता है। अगर आप भी पुलिस में नौकरी का सपना बुन रहे हैं और इस खबर को पढ़कर आपके अंदर भी पुलिस अफसर बनने की इच्छा जागी है तो यूपी पुलिस में हजारों वैकेंसियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (UP Police SI Recruitment) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (UP POLICE ASI RECRUITMENT) पदों पर नौकरियां निकाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police Jobs) के लिए आवेदन नहीं किया है वो 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो नौजवान पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन की तलाश में हैं वो safalta.com की मदद ले सकते हैं और सिर्फ़ एक लिंक पर क्लिक कर घर बैठे-बैठे अपनी तैयारी को और भी पक्का कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की https://www.safalta.com/demo-registration पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। ज्वाइन करें उमंग, करें तैयारी सफलता के संग

जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस में SI या ASI बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी से इसके लिए होने वालीपरीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए और इसमें उनकी मदद करने के लिए safalta.com ने एक खास यूपी पुलिस SI, ASI उमंग बैच शुरू किया है। इस खास स्टडी बैच में अभ्यर्थियों को 220 घंटे से भी अधिक समय की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 100 से अधिक पीडीएफ स्टडी मटीरियल, रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और एक्सपर्ट द्वारा काउंसलिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा उम्मीदवारों का रिवीजन कराने के लिए हर हफ्ते मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। इस लिंक http://bit.ly/SAFALTA-APP पर अभी क्लिक करें और यूपी पुलिस में SI, ASI की नौकरी का अपना सपना पूरा करें।