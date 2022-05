{"_id":"62850aec1756f23acb346c92","slug":"up-police-si-asi-2020-pst-admit-card-released-at-uppbpb-gov-in-know-how-to-download-hall-ticket","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Police SI\/ASI PST Admit Card: यूपी पुलिस एसआई, एएसआई भर्ती पीएसटी के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षण 20 मई से होंगे","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

UP Police SI/ASI PST Admit Card: यूपी पुलिस एसआई, एएसआई भर्ती पीएसटी के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षण 20 मई से होंगे

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 18 May 2022 08:44 PM IST

सार UP Police SI/ASI 2020 PST Admit Card Out: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से UP Police SI/ ASI भर्ती चयन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। एसआई और एएसआई के लिए पीएसटी राउंड और डीवी राउंड 20, 21 और 23 मई को आयोजित होने वाले हैं।

यह भी पढ़ें : UP Police SI PET Admit Card: यूपी पुलिस एसआई पीईटी फेज-2 के प्रवेश-पत्र जारी, ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

एसआई - एएसआई के 1329 पदों पर होनी है भर्ती
इससे पहले, यूपी पुलिस विभाग की ओर से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन राउंड का आयोजन 19 अप्रैल से किया जाना था। यूपीपीआरपीबी के एसआई (SI)/ एएसआई (ASI) भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 1,329 रिक्तियों को भरना है, जिनमें से 624+20 रिक्तियां सहायक पुलिस उप-निरीक्षक क्लर्क (SI Clerk) पदों के लिए, 358 सहायक पुलिस उप-निरीक्षक लेखा (ASI Accounts) के लिए और पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय (SI Confidential) की 295+32 रिक्तियों पर नियुक्तियों के लिए है।

UP Police SI/ASI भर्ती की चयन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से UP Police SI/ ASI भर्ती चयन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षण (PST), चिकित्सा परीक्षण (Medical Test) और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

UP Police SI/ASI PST Admit Card डाउनलोड करने का तरीका
सबसे पहले उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर एसआई (SI)/ एएसआई (ASI) भर्ती एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
यहां अब अपने लॉगिन विवरण में एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आदि सबमिट करें।
अब अपना एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें।
डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड का भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रख लें।